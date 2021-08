Les Cowboys de Dallas améliorent la couverture cellulaire du stade pour les fans

Les Cowboys de Dallas sont la dernière franchise de la Ligue nationale de football à ajouter de nouvelles antennes à leur stade dans le but d’améliorer la connectivité cellulaire et les vitesses de données.

C’est un exemple de la façon dont les équipes se préparent à accueillir plus de fans au cours de la saison 2021. Et cela pourrait aider à résoudre un problème courant pour les personnes dans les grandes salles : un service cellulaire médiocre, des vitesses de données lentes ou l’incapacité de passer et de recevoir des appels lorsque des milliers de personnes essaient d’utiliser le réseau en même temps.

Les antennes sont fabriquées par MatSing, qui aide les équipes sportives à augmenter les vitesses de connectivité dans les grands complexes. La société a refusé de révéler des détails sur ses données financières, mais a déclaré qu’elles étaient « rentables » et avaient augmenté « trois fois l’année dernière ».

Les Cowboys et le partenaire du réseau AT&T, qui détient les droits de dénomination sur le site de 1,2 milliard de dollars, ont accepté d’installer 20 antennes de MatSing avant le match d’ouverture de l’équipe le 27 septembre. Larsson n’a pas révélé combien l’équipe a dépensé, mais les antennes de l’entreprise vont de prix de 10 000 $ à 250 000 $. L’équipement ressemble à d’énormes balles de golf situées près du toit du stade AT&T.

Dans une interview avec CNBC, le PDG de MatSing Bo Larsson a déclaré que les antennes de la société consomment moins d’énergie que les modèles plus anciens et peuvent atteindre plus loin pour aider à améliorer la couverture du réseau.