FRISCO, Texas: Les Cowboys de Dallas ont accepté lundi de s’entendre avec l’ancien entraîneur d’Atlanta Dan Quinn en tant que coordinateur défensif, cédant une unité qui était parmi les pires de l’histoire de la franchise à quelqu’un qui a bâti sa réputation sur la défense à Seattle.

Quinn était déjà sur la sellette avec les Falcons avant un départ 0-5 qui incluait Atlanta devenant la première équipe de l’histoire de la NFL à perdre des matchs consécutifs après avoir mené par au moins 15 points au quatrième quart. Une de ces pertes était aux Cowboys.

Quinn, 50 ans, remplace Mike Nolan, qui n’a duré qu’une saison en tant que recruteur le plus important de l’entraîneur de première année Mike McCarthy. Dallas a accordé un record de franchise de 473 points (29,6 par match) et a terminé 31e de la NFL en défense contre la course avec une fiche de 6-10. Les Cowboys ont également renvoyé l’entraîneur de la ligne défensive Jim Tomsula.

Dallas a essayé de mettre en œuvre un nouveau programme sans travail en personne pendant l’intersaison en raison de la pandémie, et la défense a été en proie à des affectations ratées ainsi que des questions sur l’effort alors que l’équipe commençait 3-9. Le propriétaire Jerry Jones a suggéré que les Cowboys avaient trop essayé de changer compte tenu des restrictions apportées par COVID-19[feminine.

McCarthy n’a jamais appelé le schéma de Dallas un 3-4, bien qu’il soit plus proche de cela que l’approche 4-3 qui devrait revenir avec Quinn. Sa priorité absolue sera de réparer une défense contre la course qui a presque abandonné 300 verges au sol dans un match à deux reprises. Dallas a accordé un record de franchise de 307 verges au sol dans une défaite de 49-38 contre Cleveland.

Les Cowboys sont passés au 4-3 en 2013 lorsque Rod Marinelli a rejoint le staff et est finalement devenu coordinateur défensif. Marinelli est parti avec l’entraîneur Jason Garrett après la saison 2019, lorsque Dallas n’a pas répondu aux attentes élevées et a raté les séries éliminatoires.

Quinn a été embauché à Atlanta en 2015 après deux saisons en tant que coordinateur défensif de Seattles. Les Seahawks sont allés au Super Bowl les deux années, remportant la première avec Quinn supervisant la défense de la Légion de Boom qui comprenait les arrières défensifs vedettes Richard Sherman, Kam Chancellor et Earl Thomas ainsi que le secondeur Bobby Wagner.

Les Falcons ont atteint le Super Bowl pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise lors de la deuxième saison de Quinns. Atlanta a pris une avance de 28-3 en seconde période, perdant contre la Nouvelle-Angleterre 34-28 en prolongation il y a quatre ans.

Quinn avait une fiche de 43-42 au total à Atlanta, mais seulement 14-23 depuis le début de la saison 2018. Depuis 2001, Quinn a passé presque deux ans à entraîner dans la NFL. Il a été coordinateur défensif des Floridas pendant deux saisons avant de rejoindre les Seahawks. Quinn a été l’entraîneur de la ligne défensive à Seattle pendant deux ans avant de se rendre en Floride.

___

