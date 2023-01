Les Cowboys battent la «malédiction du maillot bleu» avec une victoire en séries éliminatoires contre les Buccanners

Les Cowboys de Dallas ont effacé plusieurs tendances de futilité avec leur victoire 31-14 lundi soir sur les Buccaneers de Tampa Bay pour clôturer le week-end Super Wild Card. Non seulement la victoire a marqué la première victoire sur la route des séries éliminatoires des Cowboys en plus de 30 ans, mais elle n’a également marqué que leur deuxième victoire en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise alors qu’ils portaient leurs maillots bleus.

Tom Brady & Co. portaient des maillots blancs lors du match de lundi au lieu de leur rouge habituel à domicile – forçant les Cowboys à porter leurs remplaçants bleu marine, une tentative apparente d’invoquer la “malédiction du maillot bleu” des Cowboys.

Les Cowboys ont un record infâme de futilité dans leurs maillots bleus – en particulier dans les séries éliminatoires – qui remonte à plusieurs décennies. Lundi n’a marqué que le huitième match éliminatoire de l’histoire où les Cowboys portaient cette couleur de maillot, et Dallas a maintenant une fiche de 2-6 dans ces matchs. Leur seule autre victoire est survenue lors du match de championnat NFC de 1978, lorsque Roger Staubach a mené les Cowboys à une victoire de 28-0 sur les Rams de Los Angeles.

Dallas choisit rarement de porter des maillots bleus en tant qu’équipe à domicile, une pratique qui a commencé dans les années 1960 en raison du désir du directeur général original des Cowboys, Tex Schramm, de voir les fans voir les différents uniformes des équipes en visite, selon l’initié de FOX Sports Cowboys, David Helman.

Mais les maillots bleus sont devenus beaucoup plus tabous dans les années 1970 ou au début des années 1980. Il existe des rapports contradictoires sur ce qui a conduit à considérer les maillots bleus comme maudits. Une explication est que les Cowboys de Tom Landry ont perdu le Super Bowl en 1971 alors qu’ils portaient des maillots bleus, puis ont remporté l’année suivante en portant du blanc. Une autre découle de leur défaite contre les Eagles de Philadelphie lors du match de championnat NFC de 1980, après quoi les Cowboys ont abandonné leurs maillots bleu royal pour leur look bleu marine actuel.

L’ancien cadre de longue date des Cowboys, Gil Brandt, affirme cependant que le « jinx » vient d’un match du début de 1976 contre l’ancien St. Louis Cardinals, qui était un rival NFC East avec les Cowboys à ce moment-là. Les Cardinals à domicile portaient du blanc – forçant les Cowboys à porter du bleu – et ont infligé à Dallas sa première défaite de la saison.

“Alors ça a commencé,” Brandt a déclaré à l’Associated Press en 2019. “Et à l’occasion, tout le monde voulait que nous portions des maillots bleus sur la route.”

Lundi a également marqué la toute première victoire des Cowboys en séries éliminatoires alors qu’ils portaient leurs uniformes bleus depuis le passage à une palette de couleurs bleu marine en 1981. Ils étaient auparavant 0-3, avec des défaites lors du match pour le titre NFC de 1982 contre Washington et en 1996 et 2003 contre la Caroline. .

Si les tendances récentes sont un indice, cependant, la chance du maillot bleu des Cowboys pourrait changer. Dallas a maintenant une fiche de 9-2 au total en portant ces maillots bleu marine au cours des deux dernières saisons.

