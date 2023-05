Les cow-boys câlins chevauchent à nouveau ! En selle pour la comédie musicale de Brokeback Mountain

Ja tente dans le coin de la salle de répétition est une affaire blanc cassé et dépouillée qui semble à peine assez robuste pour résister à un courant d’air, sans parler du vent hurlant sur un flanc de montagne du Wyoming. Mais c’est là, pour citer MTV Cribs, que la magie opère. Les bergers Ennis Del Mar et Jack Twist se blottissent ici contre le froid, leur camaraderie se transformant en désir. Ainsi commence une histoire d’amour qui dominera leur vie au cours des prochaines décennies alors même qu’ils se séparent et épousent des femmes.

Brokeback Mountain a déjà galopé de la page (La nouvelle d’Annie Proulx en 1997) à l’écran (le film oscarisé d’Ang Lee en 2005). Maintenant, il arrive sur scène, adapté par Ashley Robinson et mettant en vedette Lucas Hedges, la grave jeune star de Manchester By the Sea, qui enfile les bottes de cow-boy de feu Heath Ledger dans le rôle d’Ennis. Jouer Jack, le rôle créé par Jake Gyllenhaal, est Mike Faist, qui était nerveux et électrifié en tant que Riff dans le récent West Side Story de Steven Spielberg.

Annie Proulx aurait aimé ne jamais avoir écrit l’histoire – à cause de toute la fanfiction illusoire qu’elle a inspirée

Robinson, un natif de Caroline du Sud facile à vivre, prend place devant un mur couvert d’images monochromes austères du paysage du Wyoming, qui rappellent utilement le cadre brutalement isolé de la pièce. Il est accompagné du réalisateur Jonathan Butterell et du compositeur Dan Gillespie Sells, collaborateurs de la comédie musicale éblouissante Everybody’s Talking About Jamie, qui n’hésitent pas à souligner qu’Ennis et Jack ne joueront aucun rôle. « Peux-tu imaginer? » dit Butterell avec horreur.

« Langue grossière clairsemée »… Heath Ledger, à gauche, et Jake Gyllenhaal dans le film. Photo : Focus Features/Allstar

Pourquoi pas? « Une chanson permet au public d’entrer dans un dialogue interne », explique Sells. « Mais ces gars-là n’ont pas ça. Ils sont coincés. Il n’y aurait aucun moyen d’écrire ce livret. Ce que nous pouvons faire, c’est vous apporter la poésie d’Annie Proulx. Ang Lee l’a fait dans le film avec la cinématographie. Ici, nous le faisons à travers la musique.

Un balladeur country, joué par les cheveux flamboyants Lecteur Eddi de Fairground Attraction, se produira sur scène pendant le spectacle, accompagné d’un groupe de cinq musiciens. Les 13 chansons originales que Sells a écrites vont, dit-il, « parler de l’action sans la raconter. Ils évoquent un monde. La musique était un élément central de la vision de Robinson lorsqu’il a commencé à écrire la pièce il y a six ans. « J’essayais de comprendre comment capturer le paysage intérieur d’Ennis, qui ne dit vraiment pas grand-chose », me dit-il. « La musique a la capacité de communiquer le passage du temps et l’ampleur de l’espace, offrant une forte juxtaposition avec le langage rugueux clairsemé des personnages. »

Ces mots étaient dans le pitch qu’il a fait à Proulx, qui peut être un client délicat. Aujourd’hui âgée de 87 ans, elle a déclaré à la Paris Review il y a neuf ans qu’elle aurait souhaité ne jamais avoir écrit Brokeback Mountain à cause de toute la fanfiction illusoire qu’elle inspirait. Mais quelques heures après avoir reçu la proposition de Robinson, elle a accepté. « C’est à toi », lui dit-elle. « Aller. »

« C’est une histoire de peur – et comment elle corrompt l’amour » … le compositeur Dan Gillespie Sells et le réalisateur Jonathan Butterell. Photographie : David M Benett/Getty Images

Le résultat n’est pas un fac-similé du film. En entrant dans l’auditorium, les spectateurs verront un homme d’une soixantaine d’années endormi sur scène – il s’agit de l’aîné Ennis, qui est présent tout au long alors qu’il regarde son jeune moi. « C’est essentiellement une pièce de mémoire », dit Butterell. « Il s’agit du profond regret auquel Ennis s’accroche encore. Les gens disent souvent que Brokeback Mountain est une histoire d’amour. Je ne pense pas. C’est une histoire de peur, et comment elle corrompt l’amour. Il chante à partir de la même feuille d’hymne que Diana Ossana, qui a co-écrit le film avec Larry McMurtry et dit en 2006 qu’il s’agissait de « deux personnes manifestement homosexuelles trop effrayées pour s’engager réellement dans leur amour, alors elles s’enfuient et épousent des femmes et vivent une vie insatisfaite par peur ».

Mais le réalisateur n’aime pas cette étiquette « gay ». « Je n’ai pas d’agenda gay », dit-il. « Je veux que la pièce soit universelle. Je ne veux pas qu’il se sente niche. Il ne prétend sûrement pas que les personnages ne sont pas homosexuels ? « Ce n’est pas mon travail d’affirmer l’identité de qui que ce soit. Ennis pourrait être un homme hétéro traversant une négociation complexe de sa sexualité. Sells est d’accord : « Bien sûr, il s’agit de deux hommes qui tombent amoureux et ont des relations sexuelles. Mais il y a aussi des nuances. C’est pourquoi nous hésitons à dire « Oh, c’est une histoire bizarre ».

Tout cela vient directement du livre de jeu hollywoodien de vente de produits LGBTQ +. Pensez à l’affiche du drame sur le sida Longtime Companion (« Un film pour tous ») ou à la bande-annonce de Trilogie de la chanson de la torche (« Il ne s’agit pas seulement de quelques les gens – c’est à propos de tout le monde ») ou Tom Ford brancher son film A Single Man (« Ce n’est pas une histoire gay »). Robinson a écrit une adaptation sensible, et l’équipe a raison de vouloir que son travail soit largement vu. Ils ne devraient pas être surpris, cependant, si le public queer se lasse de tels désaveux et commence à se demander pourquoi le sujet montagneux de la sexualité continue d’être réduit à une taupinière.