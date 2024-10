Les couvertures de la bande dessinée de la saison 26 de « Big Brother » dévoilées (exclusives)

Il y a certaines choses auxquelles nous nous attendons chaque Grand frère saison. Il y a le maître de cérémonie animatronique rotatif Veto connu sous le nom d’Otev. Il y a le robot comique d’insultes impertinent et farfelu connu sous le nom de Zingbot. Il y a le Dr Will qui anime l’entretien de la table ronde du jury… du moins jusqu’à cette saison, bien sûr. Et il y a le retour annuel des BB Comics !

Ce retour aura lieu lors de la compétition Power of Veto lors de l’épisode d’expulsion de deux heures de jeudi sur CBS. Mais vous n’avez pas besoin d’attendre jusque-là pour découvrir la dernière récolte de Grand frère couvertures de bandes dessinées, car nous avons votre premier aperçu exclusif des bandes dessinées de la saison 26 ici et maintenant !

Même si je pense que nous avons tous supposé pendant des mois que Matt Hardeman bénéficierait du traitement Crazy Eyes sur sa couverture, quelles manigances de super-héros le reste du casting fera-t-il ? Jeudi soir, les cinq derniers de Chelsie, Cam, Makensy, Kimo et Rubina feront de leur mieux pour repérer les différences entre les deux variantes de chaque couverture, mais pour l’instant, vous pouvez simplement vous asseoir et profiter de la gloire qu’est la dernier lot de BB Comics.

