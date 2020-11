Les couvertures de brouillard et de gel font partie du pays à la fin de l’automne

Publicité

Après des semaines de températures douces, le brouillard et le gel ont recouvert certaines parties du pays.

Alors que l’automne touche à sa fin, le temps a pris une impression nettement hivernale, avec le mercure réduit en chiffres uniques par jour et nuits glaciales.

Hier, l’endroit le plus froid était South Newington, dans l’Oxfordshire, qui a enregistré -3,1 ° C (26,4 ° F) aux petites heures du matin.

Le pays s’est réveillé hier avec une couverture de brouillard couvrant une grande partie de l’Angleterre depuis Londres et le couloir M4 jusqu’au nord jusqu’à Manchester et le Yorkshire.

Des pauses ensoleillées sont attendues demain, en particulier dans le sud-est de l’Angleterre et à proximité des zones côtières. Mais à l’intérieur des terres, c’est à nouveau nuageux et terne

La morosité s’est également étendue au Pays de Galles et à l’Est de l’Angleterre, et a été lente à se dissiper. Les températures diurnes dans des régions telles que le Herefordshire ont eu du mal à atteindre 4 ° C ou 5 ° C (39-41 ° F).

Un brouillard plus étendu était attendu hier soir dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Pendant ce temps, sur des terrains plus élevés, tels que des zones des Pennines, du gel était prévu, avec des températures qui devraient tomber à 0 ° C (32 ° F) ou -1 ° C (30 ° F).

Un porte-parole du Bureau météorologique a déclaré que la situation devait à nouveau être sombre dans la plupart des régions du pays, avec des “ premières plaques de brouillard se levant ” mais se transformant en nuages ​​bas.

Les températures devraient atteindre des valeurs maximales de 13 ° C (55 ° F) dans le sud-ouest de l’Angleterre, où des conditions plus claires et plus claires sont attendues, et de 11 ° C (52 ° F) à Londres.

Les marcheurs sont vus ci-dessus traversant un Clifton Downs glacial à Bristol hier matin, qui, comme une grande partie du pays, était recouvert de brouillard

Des cerfs sont vus assis dans l’herbe givrée à Windsor Great Park, dans le Berkshire, où les températures hier matin oscillaient autour de zéro

Mais, sous la couverture de brouillard et de nuages ​​bas plus au nord, il devrait faire froid – n’atteignant que 7 ° C (45 ° F) à Newcastle-upon-Tyne.

Les nuages ​​persisteront dans une grande partie du pays en raison des vents légers, gardant les températures nocturnes au-dessus du point de congélation dans la plupart des endroits, sauf sur les hauteurs.

Le Met Office a déclaré que lundi, un front météorologique apportant des pluies inégales devrait “ se propager au sud-est ” à travers le pays, bien que certaines régions du sud-ouest restent sèches.

Le brouillard et le gel se sont produits en raison de l’air très calme et, à certains endroits, d’un ciel clair apporté par une zone de haute pression.

La haute pression devrait «maintenir des conditions stables» dans le sud et l’est de l’Angleterre au cours des quinze jours à venir.

Dans ses prévisions pour la première partie de décembre, le Met Office a déclaré: “Des flambées de pluie et des vents violents sont probables, mais sans s’y limiter, dans les régions du nord et de l’ouest.” Des gelées nocturnes restent probables, ainsi que «un peu de brouillard et de brouillard par endroits sous un ciel clair».