Les coûts liés aux migrants contribuent à porter le budget de l’État de New York à 233 milliards de dollars

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a dévoilé mardi un budget de 233 milliards de dollars, dont 2,4 milliards de dollars pour aider la ville de New York à gérer la crise des migrants, soit une augmentation de 500 millions de dollars par rapport à l’allocation de l’année dernière.

Ce programme contribuera à couvrir les coûts d’hébergement des migrants et des demandeurs d’asile, ainsi qu’à fournir des fonds pour la gestion des cas, le personnel de la Garde nationale, les factures médicales et juridiques et les services liés à l’emploi.

Selon la proposition de Mme Hochul, l’État de New York prendra en charge le financement d’environ 3 000 lits, couvrant ainsi entièrement le coût des refuges existants à Creedmoor, l’hôpital psychiatrique d’État du Queens, et à Randall’s Island. Cela s’ajoutera à l’engagement de l’État de financer un refuge de 2 000 lits à Floyd Bennett Field, à Brooklyn.

L’engagement de l’État, qui intervient malgré un déficit budgétaire prévu de 4,3 milliards de dollars, témoigne de l’urgence politique de la crise pour les démocrates, qui seront contraints de défendre la gestion de l’immigration par leur parti au cours d’une année d’élection présidentielle.