Les coûts liés à l’éducation des enfants sans la garde des grands-parents

May Udy, 32 ans, est « sur le point » de pouvoir se permettre une garde d’enfants à temps partiel. Elle travaille à temps plein dans son travail de vente à distance et son mari, Jackson, travaille régulièrement en tant qu’ingénieur contractuel à Knoxville, Tennessee.

Pourtant, le coût de quelques jours de garde pour leurs deux enfants, Noah et Hannah, âgés de 5 et 6 ans, est intenable.

À l’échelle nationale, prendre soin d’un enfant varie de 4 800 $ à 15 000 $ un an, et le les prix devraient continuer à augmenter. Au Tennessee, le coût annuel moyen de garde d’enfants est de 10 000 $ à 11 000 $.

Les politiciens des deux côtés s’accordent sur le fait que la garde d’enfants représente une contrainte financière importante. Dans une récente interview, JD Vance a suggéré aux parents de demander à leurs familles de participer. « Peut-être que grand-mère ou grand-père veulent aider un peu plus », a déclaré Vance. « Si cela se produit, vous allégez un peu la pression sur toutes les ressources que nous consacrons aux garderies. »

Pour Udy, ce n’est pas une option.

Elle fait partie de ces parents millénaires qui aucune aide pour la garde d’enfants de la part de leurs parentsque ce soit en raison de la distance ou de désaccords plus importants sur l’éducation des enfants.

Selon Pew Research, les baby-boomers restent sur le marché du travail plus longtemps que les générations précédentes, ce qui signifie qu’ils ne sont pas toujours là pour s’occuper de leurs petits-enfants. Certains grands-parents aussi fixer des limites au baby-sitting parce qu’ils veulent de l’espace pour mener leur propre vie.

Les beaux-parents d’Udy vivent à cinq heures d’avion de là, dans l’État de Washington, et elle a déclaré que lorsqu’ils lui rendent visite, ils ne s’intéressent qu’au côté « amusant » du fait d’être grands-parents. Ils « ne font pas de couches » et n’ont jamais proposé de garder les enfants. Pendant ce temps, ses parents sont en mission religieuse au large des îles Fidji pour les deux prochaines années. Cela signifie qu’elle et son mari sont constamment dispersés.

« Nous sommes toujours fatigués », a déclaré Udy. « Il est facile de laisser s’infiltrer la jalousie lorsque nos amis dans des situations similaires bénéficient d’un soutien familial qui viendra en un rien de temps. »

Les Américains sont plus atomisés

Pour ceux qui vivent loin de leur famille, élever des enfants peut être une expérience coûteuse et isolante.

Katie et Anthony Waldron vivent à Long Island, New York, à sept heures de route de sa famille à Buffalo et à environ 10 heures de route de sa mère et de ses proches de l’autre côté de l’étang à Birmingham, au Royaume-Uni.

Il était logique pour eux de s’installer à Long Island avec leur fils de 4 ans, dont ils ont caché le nom pour des raisons de confidentialité. Katie travaille dans les relations publiques, Anthony est producteur de télévision et ils ne sont qu’à une heure de train de New York, qui offre plus d’opportunités d’emploi que leurs villes natales respectives.

Pourtant, il a été plus difficile que prévu de créer une communauté locale d’amis qui pourraient parfois garder leur enfant.

« Nous étant tous les deux étrangers, nous n’avons jamais réalisé à quel point cela pouvait être difficile », a déclaré Waldron, 38 ans.

Depuis que leur fils avait quatre mois, ils payaient 20 000 dollars par an pour une garderie jusqu’à la maternelle, qui est gratuite à New York. Aujourd’hui, ils dépensent environ 700 $ par mois pour deux heures de soins une fois la journée d’école terminée. Ils embauchent également une baby-sitter pour 15 $ de l’heure lorsqu’ils ont besoin de faire des courses rapides, ce qui représente un total d’environ 60 $ tous les quelques mois.

Mais lorsque cette baby-sitter n’est pas disponible, Waldron se souvient à quel point ils sont seuls. Une fois, elle a dû indiquer un contact d’urgence pour le formulaire de demande de pré-maternelle de son fils. Ils n’en avaient pas, se contentant finalement de noter le nom d’une amie, même si elle voyage souvent pour son travail. Les frères et sœurs de Waldron, dans le nord de l’État, seraient plus qu’heureux de participer, mais ils vivent trop loin pour pouvoir aider en cas d’urgence.

« C’était l’une des choses les plus pénibles et cela nous a vraiment amené à nous demander si c’était le bon endroit pour vivre », a déclaré Waldron.

Ils envisagent de retourner au Royaume-Uni, où ils se sont rencontrés lorsqu’elle était à l’université, pour se rapprocher de sa famille et avoir accès à des services de garde d’enfants plus abordables.

Waldron et son mari veulent un deuxième enfant peu de temps avant d’être beaucoup plus âgés, ou l’écart d’âge entre leurs deux enfants est trop grand. Ils ne voient pas comment cela fonctionnerait s’ils restaient aux États-Unis.

« Le fardeau des frais de garde d’enfants et, également, le manque de soutien émotionnel tout au long de notre parcours parental rendent impossible d’en avoir un autre », a-t-elle déclaré.

Les normes en matière de garde d’enfants évoluent également

Même si les grands-parents sont proches et disponibles, certains parents sont confrontés à un autre obstacle à la gratuité des services de garde : des points de vue très divergents sur la manière de bien le faire.

« Les normes parentales sont devenues beaucoup plus exigeantes », a déclaré à Business Insider le Dr Katie B. Garner, directrice exécutive de l’Association internationale d’action maternelle et de bourses d’études, une organisation universitaire à but non lucratif axée sur la maternité. De nos jours, la parentalité a tendance à être plus axé sur l’enfantcomme les millennials s’efforcent d’être plus attentifs de la santé mentale de leurs enfants que leurs parents ne l’étaient avec eux.

La garde d’enfants, bien que coûteuse, présente un certain attrait pour les parents de la génération Y qui ont une idée précise de la manière dont ils souhaitent que leurs enfants soient élevés. Un employé doit écouter ce qu’il veut et sera probablement au courant des dernières tendances parentales. Un grand-parent peut être encouragé à faire exactement le contraire.

Daisy Montgomery a essayé de s’appuyer sur ses parents pour l’aider à élever Ashton, son fils de sept ans qui, comme elle et son mari, Barclay, a reçu un diagnostic de TDAH et d’autisme.

« Les rares fois où mes parents ont gardé mon fils, ils n’avaient pas vraiment les compétences nécessaires pour le soutenir », a déclaré Montgomery, 35 ans. Après avoir partagé le diagnostic de son fils avec ses parents, elle s’est sentie rejetée. Elle a déclaré que son père lui avait dit qu’il n’y avait « rien de mal » avec son petit-fils et qu’il était « bébé » grâce à l’orthophonie et à l’ergothérapie.

Finalement, cela l’a amenée s’éloigner d’eux. Parce que Barclay est également séparé de ses parents, ils n’ont aucun soutien familial.

Ils ont dû repartir de zéro pour trouver des gardiens à Fort Collins, au Colorado. « C’était vraiment dur et solitaire », a déclaré Montgomery. Alors qu’ils pouvaient envoyer leur fils dans une école maternelle gratuite pour enfants handicapés, ils étaient appelés 45 minutes après le dépôt et invités à venir le chercher. Elle a dit qu’on leur avait dit que l’école ne pouvait pas le gérer.

Au fil du temps, ils ont trouvé des personnes partageant les mêmes idées, y compris les parents des camarades de classe autistes de leur fils, qui peuvent les aider de temps en temps. Ils ont embauché une baby-sitter, également autiste, pour environ 120 dollars par mois. Ils dépensent également environ 1 500 dollars par an en soins de répit, en services de soins de courte durée pour les enfants handicapés.

« Nous avons construit cette communauté avec des gens qui comprennent ce que signifie être autiste et handicapé, et cela a fait une énorme différence pour nous », a déclaré Montgomery.

Les parents se débrouillent seuls

Il existe un autre coût caché lié aux services de garde d’enfants coûteux d’aujourd’hui.

À long terme, cela a un impact croissance économique autant que les familles individuelles. « C’est pourquoi les gens ne travaillent souvent pas plus d’heures, ne recherchent pas de promotions, ne s’orientent pas vers un cheminement de carrière plus agressif », a déclaré Garner.

Udy, qui était chimiste en Californie, a changé de carrière et a déménagé au Tennessee après avoir eu un deuxième enfant, ce qui a augmenté ses frais de garde d’enfants dans la Bay Area à plus de 3 000 $ par mois. Waldron limite le nombre de clients qu’elle accepte car elle doit aussi prendre soin de son fils.

Garner estime que les parents américains ont besoin de beaucoup plus d’aide gouvernementale. Le Les États-Unis possèdent l’un des systèmes de garde d’enfants les plus chers dans le monde.

Alors que le Le Royaume-Uni a également des frais de garde d’enfants élevésWaldron est attiré par des options telles que 15 à 30 heures de garde d’enfants gratuites une semaine et des activités extrascolaires à faible coût. Elle a déclaré qu’un parent de son mari payait 5 £ (environ 6,50 $) par séance pour le club Lego de son fils après l’école.

« Tant de parents seraient ravis en Amérique s’ils pouvaient avoir accès à quelque chose comme ça », a déclaré Waldron.

Lire l’article original sur Business Insider