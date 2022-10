Le gouvernement devrait procéder à de nouvelles coupes dans les dépenses et impute la crise aux “événements internationaux”

Les écoles en Angleterre ont du mal à payer leurs factures d’électricité et de chauffage, et 90% seront à court d’argent l’année prochaine, a rapporté samedi l’Observer. La crise du coût de la vie obligeant certains écoliers à souffrir de la faim, le gouvernement prévoit de réduire les dépenses dans tous les départements.

L’Association nationale des chefs d’établissement a déclaré au journal que 50% de leurs écoles seront en déficit cette année, ce chiffre passant à 90% d’ici septembre prochain.

Les factures d’électricité et de chauffage de certaines écoles sont passées de 26 000 £ par an à 89 000 £ (100 609 $), indique le rapport. En plus de cette augmentation, les écoles doivent financer une augmentation de salaire de 5 % pour les enseignants annoncée cet été.

Le chancelier Jeremy Hunt devrait annoncer des réductions de dépenses dans tous les départements, y compris l’éducation, à la fin du mois.

Plusieurs fiducies scolaires ont déclaré au journal qu’elles puisaient dans leurs réserves de trésorerie pour garder leurs bâtiments chauffés et leurs enseignants payés. Cependant, “Il arrive un moment où nous manquons tout simplement d’argent”, a déclaré Garry Ratcliffe, dont la fiducie gère trois écoles primaires dans le Kent.

En outre, Ratcliffe a déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de familles incapables de payer leurs propres factures ou de nourrir leurs enfants. « Des familles qui n’ont jamais eu besoin d’aide auparavant viennent nous voir », il a dit. “Il y a un grand sentiment de honte pour le père qui travaille toutes les heures qu’il peut mais qui doit quand même se rendre à l’école et demander de l’aide.”

Une enquête publiée la semaine dernière par Chefs in Schools a révélé que 83% des enseignants ont déclaré que les enfants arrivaient à l’école affamés parce que leurs parents n’avaient pas les moyens de se nourrir. Près d’un quart ont déclaré que les enfants de leurs écoles sautaient le déjeuner “à cause de la pauvreté”.

Les coûts de l’énergie et l’inflation – qui montaient en flèche depuis la fin de la pandémie de Covid-19 – ont grimpé en flèche depuis que le Royaume-Uni a décidé de se couper des combustibles fossiles russes. Le Premier ministre sortant Liz Truss a exacerbé la crise économique avec un “mini-budget” désastreux le mois dernier qui a fait s’effondrer la livre sterling et a tenté de rejeter la responsabilité des difficultés économiques de la Grande-Bretagne sur le président russe Vladimir Poutine.

En réponse au dernier rapport de The Observer, un porte-parole du ministère de l’Éducation a adopté une approche similaire, accusant le “la pression des coûts” sur les écoles sur “événements internationaux” et promettant de compenser les coûts via un programme de secours énergétique.