Les coûts élevés mettent l’agriculture hors de portée des jeunes, affectant tous les Canadiens

Lorsque Myriam Landry a commencé à élever des chèvres pour leur viande en 2018, elle a commencé petit — parce qu’elle le devait.

Elle a ouvert la Chèvrerie aux Volets Verts, à St-Esprit, au Québec, avec deux chèvres; elle ne pouvait pas se permettre un grand troupeau et a choisi des animaux assez petits pour pouvoir s’occuper seule pendant la grossesse de son troisième enfant.

« J’aurais dû commencer plus gros, mais j’aurais eu besoin de plus d’argent, ce que je n’avais pas », a déclaré Landry, 33 ans, lors d’une récente entrevue depuis sa ferme à 50 kilomètres au nord de Montréal.

« C’est vraiment difficile pour les jeunes de démarrer. Je n’ai même pas de terre, je n’ai pas de tracteurs, même mes chèvres [I paid for] sur les prêts. »

L’augmentation du coût des terres rend plus difficile que jamais l’entrée dans l’entreprise pour les jeunes agriculteurs. Et ces obstacles surviennent à un moment où un nombre croissant d’agriculteurs âgés envisagent de quitter l’industrie.

Les organisations qui font la promotion de la relève agricole craignent que si les jeunes ne peuvent pas entrer dans l’industrie, seules les plus grandes entreprises survivront, réduisant la diversité des cultures et du bétail et creusant l’écart entre les Canadiens et leurs sources de nourriture.

« Le principal défi en ce moment est vraiment le coût des terres agricoles », a déclaré Benoit Cure, coordinateur d’ARTERRE, un programme qui jumelle des agriculteurs en herbe avec des propriétaires terriens et des agriculteurs qui envisagent de prendre leur retraite.

Cure a déclaré que de multiples facteurs contribuent à la hausse des prix, notamment la spéculation immobilière – en particulier près de la banlieue de Montréal – et une forte concurrence pour le meilleur sol dans une province où seulement environ 2 % des terres conviennent à l’agriculture.

L’année dernière, le prix des terres agricoles a augmenté de 10 %, ce qui n’est pas inhabituel, a-t-il déclaré dans une récente interview. « Au cours des 10 dernières années, nous avons eu des augmentations annuelles d’environ 6 à 10 % ». La ferme laitière moyenne au Québec est maintenant évaluée à près de 5 millions de dollars, a-t-il dit, soit près du double de ce qu’elle était en 2011.

Avec des acomptes de 20% généralement attendus pour les achats agricoles, « vous devez presque être millionnaire avant de démarrer votre entreprise agricole », a déclaré Cure. Si les jeunes n’ont pas les moyens de se lancer dans l’agriculture, la plupart des communautés rurales risquent de se retrouver avec deux ou trois grandes exploitations, a-t-il déploré.

Landry, comme plus de la moitié des aspirants agriculteurs qui ont travaillé avec ARTERRE, loue son espace. Sa petite exploitation est située sur une ancienne ferme laitière qui est maintenant utilisée pour le foin et les céréales. Sa ferme compte maintenant 40 chèvres femelles et une poignée de mâles pour la reproduction.

Il y a assez d’espace dans son étable pour 60 femelles, dit-elle, mais elle a suffisamment de demande pour en supporter 100.

Et bien que commencer petit lui ait permis d’ouvrir une ferme, cela s’est également accompagné de ses propres défis. La viande de chèvre, dit-elle, est rare au Québec, et les institutions financières hésitent à prêter de l’argent pour une opération qu’elles ne connaissent pas.

Les prêteurs, a-t-elle dit, « ne veulent pas le financer, car ils ne le savent pas, et cela rend les choses très difficiles ».

La terre se vend plus que ce que les agriculteurs peuvent espérer gagner

L’agriculture a toujours été une industrie à forte intensité de capital – avec des coûts élevés pour les terres, l’équipement et les intrants – mais les prix partout au Canada ont dépassé les revenus qui peuvent être générés par ces terres, a déclaré Jean-Philippe Gervais, économiste en chef de Financement agricole Canada. , une société d’État qui prête aux agriculteurs.

« La relation entre le prix du terrain et les revenus que l’on peut attendre du terrain – ce rapport est le plus élevé que nous ayons jamais vu », a déclaré Gervais dans une récente interview. « Nous sommes donc vraiment à des prix qui sont les plus élevés que nous ayons jamais vus, non seulement en valeur absolue en dollars par hectare, mais aussi par rapport à ce qui peut être généré en revenus. »

Il est maintenant rare que les agriculteurs tirent profit des terres qu’ils achètent simplement en les cultivant, a-t-il déclaré, ajoutant que la plupart des agriculteurs ne récupèrent leur argent que lorsqu’ils vendent. Les grandes fermes établies peuvent financer l’achat de plus de terres à partir des revenus générés sur les terres qui ont déjà été payées, a-t-il ajouté.

L’Association des agriculteurs du Québec affirme qu’environ 11 % des agriculteurs de la province envisagent de fermer leur ferme cette année en raison de la hausse des coûts. (Seth Perlman/Associated Press)

Mais même les grandes exploitations sont confrontées à des coûts élevés. Un sondage auprès de plus de 3 600 agriculteurs publié le mois dernier par l’Association des agriculteurs du Québec a révélé que 11 % envisagent de fermer au cours de l’année à venir.

Le Union des producteurs agricoles ont constaté que les coûts des fermes québécoises ont augmenté en moyenne de 17,3 % en 2022, tandis que les revenus ont augmenté en moyenne de 14,7 %.

Un rapport publié au début d’avril par RBC a révélé que 40 % des exploitants agricoles canadiens prévoyaient de prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie et que 66 % n’avaient pas de plan de relève.

Julie Bissonnette, présidente d’un organisme qui représente les jeunes agriculteurs québécois et favorise la relève agricole, affirme qu’il y a beaucoup de jeunes qui s’intéressent à l’agriculture.

« Parfois, on entend qu’il n’y a personne pour prendre la relève, mais ce n’est pas vrai, il y en a beaucoup, mais il faut s’assurer qu’ils sont capables de s’installer », a déclaré Bissonnette, du Fédération de la relève agricole du Québec, a déclaré dans une récente interview. « C’est tellement d’argent. »

L’étalement urbain et l’afflux de personnes qui déménagent dans les régions rurales pour travailler à distance exercent une pression accrue sur les terres arables du Québec, a déclaré Bissonnette.

Landry, quant à elle, a déclaré qu’elle aimerait voir davantage de petits agriculteurs, car ils ont tendance à établir des relations étroites avec les résidents locaux.

« Nous devons reconnecter le public à ce qu’il fait trois fois par jour, c’est-à-dire manger », a-t-elle déclaré. « Sachez d’où vient votre nourriture. Si vous ne pouvez pas la cultiver vous-même, trouvez quelqu’un qui le fait comme vous le feriez. »