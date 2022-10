Les coûts du gaz naturel et de l’électricité grimperont au Canada cet hiver

La plupart des Canadiens qui paient pour le gaz naturel ou l’électricité peuvent s’attendre à ce que leurs factures augmentent de 50 à 100 % en moyenne cet hiver, selon un analyste de l’énergie.

Certains consommateurs pourraient voir leurs factures augmenter jusqu’à 300 % tandis que d’autres pourraient voir des augmentations minimes, mais la tendance générale est claire, déclare le fondateur d’EnergyRates.ca, Joel MacDonald.

«En général, les Canadiens se joignent à la communauté mondiale pour voir des factures d’électricité et de gaz naturel exceptionnellement élevées», a déclaré MacDonald à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique vendredi. «Il y a quelques provinces où certaines de ces augmentations sont atténuées par la structure du marché, mais en général, la réponse est des factures d’énergie très élevées. »

La principale cause de la hausse du coût de l’énergie domestique cet hiver est la hausse du prix du gaz naturel, qui produit 8,5 % de l’électricité au Canada.

Selon Statistique Canada, la plupart des Canadiens – 61 % – utilisent traditionnellement des systèmes alimentés au gaz, comme des appareils de chauffage et des chaudières, pour chauffer leur maison. Une plus faible proportion – 29 % – utilise des plinthes électriques et des systèmes de chauffage par rayonnement. Le reste utilise des pompes à chaleur, des poêles et d’autres systèmes de chauffage.

À l’heure actuelle, a déclaré MacDonald, les prix du gaz naturel sont poussés à la hausse par une combinaison de conflits géopolitiques en Europe, la transition mondiale vers les énergies renouvelables, la demande saisonnière, la taxe fédérale sur le carbone et la fluctuation cyclique des prix du gaz sur des périodes d’environ 20 ans comme l’offre et la demande tentent de se rencontrer et de surcorriger.

Certains de ces facteurs sont prévisibles. Certains, comme la guerre en Ukraine, ne le sont pas. La guerre a réduit l’offre mondiale de gaz naturel, entraînant généralement une hausse des prix. Elle a également réduit l’accès de l’Europe à la ressource. En conséquence, les États-Unis ont augmenté leurs exportations de gaz naturel vers l’Europe, et le Canada a augmenté ses exportations vers les États-Unis, réduisant davantage l’approvisionnement du Canada. Le gaz naturel est actuellement cinq fois plus cher en Europe qu’au Canada, a déclaré MacDonald, mais à mesure que notre approvisionnement diminuera, cela changera.

“Nous en envoyons plus et nous allons commencer à voir le marché canadien et le prix du gaz naturel au Canada se rapprocher du prix mondial qu’il ne l’a fait historiquement”, a-t-il déclaré.

La demande de gaz naturel de l’Europe est encore alimentée par un déficit d’approvisionnement énergétique généré par la transition du continent vers les énergies renouvelables. Il est dans une phase, a déclaré MacDonald, où ni son secteur des combustibles fossiles en ralentissement ni son secteur des énergies renouvelables en plein essor ne peuvent répondre à ses besoins énergétiques.

La demande internationale de gaz naturel augmente donc. Alors que les jours raccourcissent et se refroidissent à l’approche des mois d’hiver, la demande intérieure augmente également. Les Canadiens s’attendent à des factures d’énergie plus élevées chaque hiver, mais certaines années sont plus coûteuses que d’autres. Cet hiver s’annonce coûteux, explique Michelle Leslie, directrice principale des projets d’infrastructure et d’immobilisations chez Deloitte Canada.

“Les prévisions indiquent qu’il va faire froid et neiger, en particulier dans le centre du pays et dans les provinces maritimes”, a déclaré Leslie à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi. “Si les prévisions se concrétisent… cela stimulera la demande de systèmes de chauffage. Lorsque vous examinez l’offre et la demande, à mesure que la demande augmente, en fonction de l’apparence de vos approvisionnements, vous pourriez envisager une augmentation des prix.”

Ensuite, il y a la taxe fédérale sur le carbone, qui s’applique à la fois au gaz naturel et à l’électricité produite à partir de combustible. Mettre un prix sur la pollution par le carbone est largement reconnu comme la méthode la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler l’innovation, mais cela peut se traduire par des factures de chauffage et d’électricité plus lourdes.

Enfin, a expliqué MacDonald, les prix du gaz naturel ont tendance à augmenter et à baisser au fil des cycles de plusieurs années, car le marché surcorrige les écarts entre l’offre et la demande. Par exemple, le coût du gaz naturel en Alberta en juillet était de 5,44 $ par gigajoule (GJ). À la mi-2008, il a culminé à 9,84 $ avant de retomber. À la fin de 2005 et au début de 2001, il a temporairement dépassé 11 $.

“Le gaz naturel de 2000 à 2010 s’échangeait régulièrement autour de 6 $ par GJ”, a déclaré MacDonald. “Ensuite, nous avons connu une période de creux extrêmes de 2015 à 2020, et nous avons constaté au cours de la dernière année un retour à la barre des 6 $ par gigajoule.”

Tous ces facteurs – nationaux, internationaux, prévisibles et imprévisibles – entraînent une augmentation des coûts énergétiques.

L’importance et la rapidité avec laquelle les factures d’énergie des résidents reflètent ces augmentations dépendront de la province ou du territoire dans lequel ils vivent. Cela s’explique par le fait que les mécanismes du marché au sein de certaines provinces et territoires agissent pour atténuer ou retarder les augmentations. Les marchés de détail provinciaux de l’énergie sont soit réglementés, soit non réglementés. Les marchés non réglementés ont tendance à être plus volatils, tandis que les changements de prix sur les marchés de détail réglementés ont tendance à être plus contrôlés.

“Les prix de tout le monde vont augmenter avec le temps”, a déclaré MacDonald. “Je pense que l’une des plus grandes différences régionales en ce moment est la vitesse à laquelle ils augmentent, et les marchés réglementés sont un peu plus lents que les marchés non réglementés.”

Le marché de l’Ontario est techniquement déréglementé, mais la plupart des consommateurs achètent auprès d’entités dont les tarifs sont réglementés par la province, comme Enbridge Gas et EPCOR Natural Gas Limited Partnership. La Commission de l’énergie de l’Ontario a annoncé en juin qu’elle autoriserait Enbridge à augmenter les prix du gaz naturel de 20 %, mais MacDonald a déclaré que cette augmentation reflète en fait la dette qu’Enbridge a dû absorber lorsque le prix du marché du gaz naturel a augmenté pendant la pandémie, pour éviter de dépasser le augmenter pour les consommateurs à un moment où de nombreuses personnes étaient incapables de travailler.

“L’Ontario a demandé à Enbridge de contracter une dette de 527 millions de dollars pour couvrir les augmentations, donc jusqu’à récemment, les factures n’augmentaient pas”, a-t-il expliqué. “Mais maintenant, ils doivent commencer à récupérer (cette) dette.”

Mis à part les nuances régionales, MacDonald et Leslie conviennent tous deux que les Canadiens ne verront probablement pas de nouveau les prix de l’énergie domestique baisser de sitôt.

“Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de raisons de penser que les prix vont baisser dans les deux à trois prochaines années”, a déclaré MacDonald.

Leslie a précisé, ajoutant que tous les signes indiquent que la demande nationale et mondiale de gaz naturel continue d’augmenter dans un avenir prévisible, faisant grimper les prix si l’offre ne peut pas suivre.

“Avec les prévisions prévues pour le Canada et l’Amérique du Nord cet hiver, avec tout ce qui se passe avec la Russie et l’Ukraine et les problèmes énergétiques de l’Europe, je ne m’attends pas à ce que la demande de gaz naturel diminue”, a-t-elle déclaré. “En fait, je m’attends à ce qu’il augmente.”