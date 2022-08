Les coûts des voyages d’affaires devraient augmenter jusqu’en 2023, selon un rapport

Le coût des voyages d’affaires, des hôtels aux billets d’avion, devrait augmenter jusqu’en 2023 alors que la demande revient plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid, selon un rapport de l’industrie publié mercredi.

Selon un rapport de la société de gestion de voyages CWT et de la Global Business Travel Association, les tarifs aériens des voyages d’affaires devraient augmenter de près de 50 % cette année par rapport à 2021, après deux années de fortes baisses. L’année prochaine, les tarifs devraient augmenter de plus de 8%, ont indiqué les organisations.

Les dirigeants des compagnies aériennes et des hôtels ont été optimistes quant à un retour aux voyages d’affaires après Covid-19 et les mesures visant à freiner sa propagation, comme les restrictions de voyage, ont forcé les entreprises à suspendre de nombreux voyages de travail.

Alors que les voyages d’agrément ont rebondi après les creux de la pandémie de 2020, les voyages d’affaires ont pris du retard, privant les hôtels et les compagnies aériennes d’une importante source de revenus. Les voyageurs d’affaires ou leurs employeurs sont souvent moins sensibles aux prix que les voyageurs d’agrément et sont plus susceptibles de réserver des chambres ou des billets d’avion à un prix élevé.

Le mois dernier, American Airlines a déclaré que les revenus des voyages d’affaires intérieurs, qui représentaient près d’un tiers de ses revenus passagers en 2019, étaient 110% plus élevés qu’il y a trois ans, avant la pandémie.

Et ce malgré les inquiétudes concernant le ralentissement de l’économie, les pénuries de main-d’œuvre dans l’industrie du voyage et d’autres maux de tête, alors que certaines grandes entreprises cherchent des moyens de réduire leurs dépenses.

“Les commentaires anecdotiques que nous recevons à l’approche de l’automne sont que les gens doivent voyager davantage”, a déclaré Chris Nassetta, PDG de Hilton Worldwide, lors d’une conférence téléphonique le 27 juillet. “Alors que les gens s’inquiètent de l’évolution de l’environnement macroéconomique, ils doivent diriger les entreprises. Et en fait, plus ils sont inquiets, plus ils réalisent qu’ils doivent en quelque sorte sortir et s’assurer qu’ils sont bousculant.”

À l’échelle mondiale, les tarifs hôteliers dépasseront probablement les niveaux de 2019 l’année prochaine, selon le rapport de l’industrie.

De grands événements comme les conférences de l’industrie ont également fait leur retour, comme le Farnborough International Airshow, le mois dernier. Mais les prix sont à la hausse et le coût par participant devrait augmenter de 25 % cette année à partir de 2019, selon le rapport.