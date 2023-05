Les coûts des soins de santé pourraient être réduits grâce à la gratuité des médicaments sur ordonnance : étude

Selon une nouvelle étude, les coûts globaux des soins de santé pourraient être réduits au Canada en fournissant gratuitement des médicaments sur ordonnance aux patients.

Dirigée par un chercheur de la faculté de médecine de l’Université de Toronto, l’étude de trois ans visait à voir comment l’élimination des frais de médicaments à la charge des patients aurait un impact sur les dépenses du système de santé, en particulier pour les patients qui ont déclaré retarder ou ne pas prendre de médicaments sur ordonnance en raison de frais.

« Il y a des millions de Canadiens qui déclarent ne pas prendre de médicaments en raison des coûts », a déclaré l’auteur principal et professeur agrégé de l’Université de Toronto, le Dr Nav Persaud, à CTVNews.ca. « Nous essayions de mesurer les effets de l’accès gratuit aux médicaments, comme cela se produirait dans un programme national d’assurance-médicaments. »

L’étude a suivi 786 patients adultes dans neuf sites de soins primaires en Ontario qui prenaient 128 médicaments essentiels différents qui couvraient tout, du diabète à la dépression. En plus des ordonnances, les calculs du coût total des soins de santé comprenaient les déplacements aux urgences, les hospitalisations, les soins à domicile et les visites chez les médecins et les spécialistes.

Sur trois ans, l’étude a révélé que les dépenses totales moyennes en soins de santé avaient été réduites de 4 465 $ par patient, soit 1 488 $ par personne et par an.

« Si vous multipliez cela par la population, les économies seraient bien supérieures à 1 milliard de dollars par an au Canada, car on estime qu’entre deux et quatre millions de personnes ne prennent pas de médicaments en raison du coût », a déclaré Persaud, qui est également le directeur général du Canada. titulaire de la chaire de recherche en justice sanitaire et médecin et scientifique du personnel de l’hôpital St. Michael’s à Toronto, a déclaré.

Les hospitalisations et les séjours en unité de soins intensifs représentaient les coûts les plus importants de l’étude.

« Vous pourriez imaginer des patients qui sont mieux en mesure d’accéder à leur asthme ou [chronic obstructive pulmonary disease] les traitements étant moins susceptibles d’aller aux urgences ou d’être admis à l’hôpital », a expliqué Persaud. « Ensuite, il pourrait y avoir des cas plus extrêmes, comme une personne atteinte de diabète de type 1 qui dépend de l’insuline : elle pourrait être admise à l’unité de soins intensifs de l’hôpital, ce séjour peut coûter 10 000 $, puis ils sortent avec une boîte d’insuline, mais cela ne dure qu’un mois environ, puis ils atterrissent à l’hôpital ou aux soins intensifs. »

L’étude évaluée par des pairs a été publiée vendredi par le Journal of the American Medical Association’s Health Forum.

« Ces résultats suggèrent que l’élimination des frais de médicaments à la charge des patients pourrait réduire les coûts globaux des soins de santé », conclut l’étude. « Cet essai clinique randomisé d’une intervention a des implications politiques claires et fournit des informations sur les coûts totaux des soins de santé à l’aide de données administratives collectées régulièrement. »

Le Canada est le seul pays au monde qui possède un système de soins de santé universel sans couverture universelle pour les médicaments sur ordonnance. Connus sous le nom d’assurance-médicaments, ces systèmes paient ou subventionnent l’achat de médicaments sur ordonnance. Bien que le premier ministre Justin Trudeau et le Parti libéral aient inclus l’assurance-médicaments universelle dans leur plateforme électorale fédérale de 2019, ils n’ont pas encore pleinement concrétisé la promesse électorale.

Trudeau, qui dirige actuellement un gouvernement minoritaire, compte sur le soutien du NPD pour adopter une législation clé dans ce qu’on appelle un accord de confiance et d’approvisionnement. L’une des conditions du NPD pour cet accord de mars 2022 était l’introduction d’un cadre législatif pour l’assurance-médicaments d’ici la fin de 2023. Cependant, il n’y avait aucune mention de l’assurance-médicaments dans le budget fédéral libéral de 2023, qui a été publié en mars.

« Ce que nous avons pu forcer le gouvernement à faire, c’est ce que nous avons pu négocier », avait alors déclaré le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh. « Les libéraux ne semblent pas être aussi engagés. »

Persaud dit que si les avantages pour le système de soins de santé sont étayés par une «montagne de preuves», l’assurance-médicaments devrait également être considérée comme «un droit de la personne».

« Les personnes qui ne peuvent pas se permettre des traitements vitaux vont se coucher ce soir sans ces médicaments », a déclaré Persaud. « Je pense que la principale raison est le lobbying de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie de l’assurance privée. Pour eux, chaque dollar économisé par l’assurance-médicaments est un dollar de moins en revenus. »