Les coûts des matières premières des véhicules électriques ont doublé pendant la pandémie

Des travailleurs inspectent une camionnette de véhicule électrique (EV) Rivian R1T sur la chaîne de montage de l’usine de fabrication de l’entreprise à Normal, Illinois, États-Unis, le lundi 11 avril 2022. Jamie Kelter Davis | Bloomberg | Getty Images

Les coûts des matières premières pour les véhicules électriques ont plus que doublé pendant la pandémie de coronavirus, selon un nouveau rapport publié mercredi par AlixPartners, obligeant les constructeurs automobiles de General Motors et Tesla à des start-up comme Lucid et Rivian à augmenter significativement les prix des véhicules neufs. Le coût moyen des matières premières pour un véhicule électrique s’élevait à 8 255 $ par véhicule en mai, en hausse de 144 % par rapport à 3 381 $ par véhicule en mars 2020, mené par des matériaux tels que le cobalt, le nickel et le lithium – tous essentiels à la production de batteries utilisées pour alimenter les voitures électriques et camions. Selon AlixPartners, les coûts spécifiques aux véhicules électriques sont passés d’environ 2 000 $ à 4 500 $ au cours des deux dernières années.

Les augmentations de coûts ne se limitent pas aux véhicules électriques : les coûts des matières premières pour les véhicules traditionnels équipés de moteurs à combustion interne ont également à peu près doublé au cours de cette période pour atteindre 3 662 $ par véhicule, en hausse de 106 % par rapport à une moyenne de 1 779 $ par véhicule en mars 2020. Cette hausse est mené par les augmentations de l’acier et de l’aluminium. Les pics de coûts surviennent alors que les constructeurs automobiles lancent de manière agressive de nouveaux véhicules électriques au cours des prochaines années. AlixPartners prévoit que le nombre de modèles de véhicules électriques disponibles sur le marché mondial passera de 80 l’an dernier à plus de 200 d’ici 2024. En conséquence, AlixPartners s’attend à ce que la hausse des coûts entraîne un ralentissement relatif des lancements de véhicules électriques, alors que les constructeurs automobiles s’éloignent de la mise sur le marché des véhicules électriques le plus rapidement possible et se recentrent sur la rentabilité.