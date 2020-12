LONDRES: Le coût des cellules de batterie utilisées pour les véhicules électriques est tombé à 110 dollars en moyenne le kilowattheure (kWh), ce qui rend ces voitures compétitives par rapport à celles utilisant des moteurs à combustion interne (ICE), selon Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

L’un des obstacles à une plus grande utilisation des véhicules électriques est le coût élevé de production des batteries rechargeables au lithium-ion, qui, selon BMI, s’élevaient en moyenne à 120 dollars par kWh l’année dernière et à 280 dollars par kWh en 2014.

«Le Saint Graal pour rendre les véhicules électriques moins chers que les véhicules ICE est considéré comme des cellules de batterie coûtant 100 $ kWh», a déclaré Simon Moores, directeur général de BMI.

«La réalité est à 110 $ le kWh pour les gros contrats automobiles, nous avons déjà atteint le point de basculement.»

L’IMC estime qu’entre 2014 et 2017, le prix des cellules de batterie a chuté de 16,5% par an, mais entre 2017 et 2020, la baisse n’était que de 5,8% par an.

«Nous avons peut-être vu la dernière des grandes victoires faciles pour les producteurs de batteries lithium-ion en matière de réduction des coûts», a déclaré Moores.

«Il s’agit maintenant de réduire et de stabiliser le coût de vos principales matières premières comme le lithium, le nickel, le graphite, le cobalt et le manganèse.»