Les coûts d’emprunt ont atteint des sommets pluriannuels après la hausse de la Fed

Après des années d’argent bon marché, il est soudainement beaucoup plus cher d’emprunter.

La Réserve fédérale a relevé son taux de référence à court terme de 3 points de pourcentage depuis mars dans le but de freiner l’inflation incessante, y compris une autre forte hausse plus tôt cette semaine.

“Les taux d’intérêt augmentent au rythme le plus rapide que chacun d’entre nous ait vu dans sa vie d’adulte”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. “Les taux des cartes de crédit sont les plus élevés depuis 1995, les taux hypothécaires sont les plus élevés depuis 2008 et les taux des prêts automobiles sont les plus élevés depuis 2012.”

Mais c’est la combinaison des taux plus élevés et de l’inflation qui a particulièrement touché les consommateurs, a-t-il ajouté. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en août par rapport à l’année précédente.

La hausse des prix incite davantage de personnes à s’appuyer sur le crédit au moment même où “les taux d’intérêt augmentent au rythme le plus rapide depuis des décennies – c’est juste un mélange dangereux”, a déclaré McBride.

“Avec d’autres hausses de taux à venir, cela exercera une pression supplémentaire sur les budgets des ménages endettés à taux variable, comme les marges de crédit sur valeur domiciliaire et les cartes de crédit”, a-t-il déclaré.

Voici comment les hausses de la Fed cette année ont eu un impact sur les taux que les consommateurs paient sur les types de dette les plus courants, selon les chiffres récents de Bankrate.