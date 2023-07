Les coûts d’emprunt au Royaume-Uni baissent après l’impression de l’inflation

Il s’agit du niveau le plus bas du rendement à deux ans depuis la mi-juin. Les coûts d’emprunt ont augmenté récemment sur la base de données, notamment un rapport sur le marché du travail serré et une forte croissance des salaires, ce qui suggère que la Banque d’Angleterre avait plus de marge de manœuvre.

L’inflation au Royaume-Uni reste la plus sévère de toutes les grandes économies et se situe toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre. Mais les données de mercredi ont montré que le taux était tombé à 7,9 % en juin sur une base annuelle, contre 8,7 % en mai.

C’était également bien en deçà d’une estimation consensuelle parmi les économistes interrogés par Reuters de 8,2%. D’autres domaines de faible confort pour la banque centrale ont enregistré des chiffres plus faibles que prévu pour l’inflation sous-jacente, à 6,9 %, et l’inflation des services, à 7,2 %.

Le Livre sterling était de 0,7 % inférieur à celui Dollars américain et en baisse de 0,7% face à l’euro suite à l’actualité ; tandis que le FTSE 100 l’indice était supérieur de 1,2 %.

« Une livre plus faible met les bénéfices à l’étranger sous plus de pression, ce qui explique en partie pourquoi les actions axées sur les matières premières sont parmi les plus faibles aujourd’hui, au milieu des inquiétudes persistantes concernant le ralentissement en Chine. L’attente que les coûts d’emprunt n’augmenteront pas autant que prévu a donné une longueur d’avance pour les entreprises dans les secteurs qui sont très sensibles à des taux d’intérêt plus élevés », a déclaré Susannah Streeter, responsable de l’argent et des marchés chez Hargreaves Lansdowne.

Marcus Brookes, directeur des investissements chez Quilter Investors, a déclaré que si les chiffres de l’inflation étaient une « lueur de lumière », le Royaume-Uni était toujours une « anomalie drastique » parmi les pays développés en matière d’inflation.

« La demande a résisté à la fois à l’inflation et à la hausse des taux, mais des fissures apparaissent, et à mesure que de plus en plus de titulaires de prêts hypothécaires sont exposés aux taux actuels, l’économie risque d’en être affectée », a-t-il déclaré dans une note.

« C’est malheureusement la voie qu’il faudra probablement emprunter pour ramener l’inflation à l’objectif. La Banque d’Angleterre a considérablement relevé ses taux et ne montre aucun signe de ralentissement et nous sommes donc probablement sur la bonne voie pour récession en 2024. »

Les investisseurs chercheront refuge dans des sociétés de qualité qui peuvent résister à la volatilité dans les mois à venir, a déclaré Brookes, ainsi que dans des titres à revenu fixe tels que les gilts.