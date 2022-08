Les coûts de sécurité de Barnes deviennent un problème de campagne lors de la course au Sénat

MILWAUKEE (AP) – Le lieutenant-gouverneur du Wisconsin Mandela Barnes, un démocrate candidat au Sénat américain, a enregistré plus de 10 fois plus d’heures de sécurité que son prédécesseur, un problème que le sénateur républicain Ron Johnson soulève dans la course très disputée.

Le Milwaukee Journal Sentinel a rapporté mardi que Barnes effectuait en moyenne plus de 13 heures et demie de protection de sécurité par jour – y compris les jours de semaine, les week-ends et les jours fériés – à un coût quotidien pour l’État de 660 $ pour le salaire des patrouilleurs.

L’utilisation accrue de la sécurité par Barnes était un problème au début de son mandat de lieutenant-gouverneur, et maintenant Johnson le soulève à nouveau dans le contexte de sa campagne de réélection. Alec Zimmerman, porte-parole de la campagne de Johnson, a qualifié la hausse des coûts de “scandaleuse et sans précédent”.

Il a dit qu’il est hypocrite pour le lieutenant-gouverneur “d’utiliser la patrouille d’État comme son propre service Uber”, alors qu’il est favorable au financement des agences de police. Barnes a déclaré qu’il n’était pas favorable au financement de la police, mais il est soutenu par une demi-douzaine de groupes qui le font. Et mardi, il a publié une publicité télévisée disant qu’il voulait supprimer le financement de la police et abolir l’immigration et les douanes américaines sont fausses.

Maddy McDaniel, un porte-parole de Barnes, a déclaré que l’unité de protection des dignitaires de la patrouille d’État décide de fournir ou non au lieutenant-gouverneur la sécurité pour un événement ou une journée particulière et le nombre de membres de la patrouille à utiliser.

“Conformément à la recommandation de l’Unité de protection des dignitaires d’assurer la sécurité du gouverneur et du lieutenant-gouverneur, nous ne commentons pas les détails spécifiques concernant la sécurité du lieutenant-gouverneur”, a déclaré McDaniel.

La campagne pour Barnes, le premier lieutenant-gouverneur noir de l’État, a refusé de dire s’il avait reçu des menaces et a renvoyé la question aux responsables de la sécurité de l’État, qui n’ont pas répondu aux demandes du Journal Sentinel.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2019, Barnes a reçu une protection de sécurité lors d’événements officiels ainsi que lors de campagnes et d’activités personnelles. Son prédécesseur, la républicaine Rebecca Kleefisch, a refusé la sécurité tout en effectuant des tâches personnelles.

Par exemple, l’État a fourni 54 heures de sécurité à Barnes pour un coût de près de 2 300 $ en salaires de l’État sur trois jours en octobre 2021 lorsqu’il a couru le marathon de Chicago, a rapporté le Journal Sentinel. Ce chiffre n’inclut pas les autres dépenses liées à la sécurité, telles que l’hébergement ou le kilométrage.

Dans l’ensemble, le coût de la sécurité de Barnes pendant à peu près ses trois premières années de mandat s’est élevé à 608 528 $ pour un total de 14 370 heures de travail.

C’est plus de 10 fois les heures de sécurité que Kleefisch a reçues pendant tout son deuxième mandat de 2015 à 2018. Le nombre total d’heures de protection dont Kleefisch a bénéficié au cours de cette période de quatre ans était de 1 377, soit une moyenne de moins d’une heure par jour. . Kleefisch ne s’est pas présentée au Sénat alors qu’elle était lieutenant-gouverneur.

La sénatrice d’État Lena Taylor, qui est noire, a déclaré qu’elle pensait que Barnes voyageait plus que Kleefisch dans ce rôle. L’atmosphère politique est maintenant beaucoup plus conflictuelle, a déclaré Taylor, soulignant la tentative d’enlèvement du gouverneur du Michigan, l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et les publicités de campagne négatives décrivant Barnes comme un radical politique.

“En fin de compte, je préfère que le Wisconsin soit en sécurité plutôt que désolé lors de la navigation dans la sécurité du lieutenant-gouverneur”, a déclaré Taylor.

