Les coûts de logement plus élevés obligent davantage de propriétaires d’animaux à abandonner leurs chiens

Lisa Spillman ne peut pas imaginer la vie sans son chien, un mélange de chihuahua de 8 ans nommé Rosebud. Mais elle dit que les dépenses de son ménage devenaient difficiles à gérer.

“Tout – le loyer, l’épicerie, la nourriture pour chien… tout va très cher”, a déclaré Spillman, 52 ans, à CNBC.

Et elle n’est pas seule.

Selon une nouvelle enquête menée par site de garde d’animaux Rover, la majorité des propriétaires d’animaux déclarent dépenser plus pour leurs animaux qu’il y a six mois. Plus de 90% des propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis disent avoir remarqué une augmentation des coûts liés aux animaux de compagnie en raison de l’inflation, contre 71% qui ont dit la même chose en janvier, selon l’enquête.

Rover a également constaté que pour s’adapter à l’augmentation des prix, les propriétaires d’animaux de compagnie négocient des choses comme la nourriture, les friandises et les accessoires pour leurs chiens.

Dans certains cas, les propriétaires ont été obligés de dire au revoir à leurs meilleurs amis à fourrure.

Spillman, qui vit à Tucson, a été contraint de déménager après que le loyer a grimpé en flèche de près de 40 %. Sa seule option était un endroit qui ne prendrait pas de chiens.

“Perdre mon bébé, qui m’aime tellement, m’a fait très mal”, a déclaré Spillman.

Centre de soins pour animaux Pima à Tucson entend plus souvent des propriétaires d’animaux dire qu’ils ont été forcés d’abandonner leurs animaux en raison de problèmes de logement, tels que l’expulsion ou le manque de logements abordables, selon la directrice du refuge, Monica Dangler. Il y a un an, les rachats liés au logement représentaient 6% des rachats du refuge – maintenant, ils représentent 18%.