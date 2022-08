Les coûts de logement moins élevés et les vues sur les montagnes Rocheuses sont-ils suffisants pour attirer les Vancouvérois en Alberta?

Cette semaine, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a lancé une campagne pour attirer des travailleurs qualifiés de Vancouver et de Toronto vers l’Alberta, promettant des impôts moins élevés, des logements abordables, des trajets plus courts et les montagnes Rocheuses.

“Je me tiens devant quelque chose que beaucoup de gens à Toronto, Vancouver, ne voient pas très souvent : la cour d’une maison unifamiliale”, a déclaré le premier ministre.

L’économiste albertain Mike Holden a déclaré que la province était aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, ajoutant: “Les Albertains se considèrent comme un lieu d’accueil, ils veulent amener plus de gens ici.”

Pour être juste, les coûts de logement en Colombie-Britannique sont les plus élevés au pays. Le prix moyen d’une maison à Vancouver est supérieur à 1,2 million de dollars, soit environ deux fois plus qu’à Calgary, tandis que le loyer moyen d’un appartement de deux chambres à Vancouver est de 2 936 $ par mois.

Pour les Britanno-Colombiens vivant à l’extérieur du Grand Victoria et du Lower Mainland, cependant, les déplacements ne sont probablement pas un problème. Et nous savons que tous les déplacements en Alberta ne sont pas splendides : si vous avez déjà emprunté Deerfoot Trail à Calgary aux heures de pointe, vous savez.

Quant au tirage au sort des montagnes Rocheuses… La Colombie-Britannique regorge de montagnes et possède ses propres stations de ski et sentiers de randonnée de classe mondiale.

Que pensent donc certains Britanno-Colombiens de la campagne?

Oui. Le système de #strata en Colombie-Britannique est déplorable et les logements unifamiliaux sont hors de portée. —@jrwoollard

“Une cour avant n’est pas la fin de tout, soyez tout”

“Il n’y a pas que l’argent et le coût du logement qui déterminent où nous voulons vivre”, a déclaré Henry Goldbeck, recruteur à Vancouver. La Colombie-Britannique aujourd’hui l’hôte invité Shelley Joyce.

“Le style de vie, la famille et l’environnement et toutes ces choses ont un facteur.”

Aucune chance. Je suis né et j’ai grandi en Alberta et j’ai déménagé à Vancouver dès que j’ai obtenu mon diplôme, il y a plus de 20 ans. L’une des meilleures décisions que j’aie jamais prises. —@nathanfairbairn

“C’est tellement amusant”, a-t-il ajouté. “Il s’agit de faire connaître les opinions et les émotions des gens.”

Goldbeck a noté que la Colombie-Britannique n’a pas à annoncer à l’Alberta les avantages de vivre ici : selon la province plus de 100 000 personnes ont immigré en Colombie-Britannique en 2021, dont le tiers proviennent d’autres provinces canadiennes.

En retard au match, mais j’ai entendu votre émission aujourd’hui. J’ai grandi en Alberta, j’ai déménagé ici à 19 ans. Je ne reviendrais jamais. Outre la politique, la raison principale est : l’océan. L’Alberta n’aura jamais la mer que j’aime être près de tous les jours. —@thepaganknitter

Cynthia Pfeiffer a quitté l’Alberta pour la Colombie-Britannique en 2019.

“Comme nos passe-temps sont très extérieurs, nous avons dépensé beaucoup plus d’argent en Alberta pour partir en vacances en Colombie-Britannique pour des journées au bord du lac et des voyages de ski”, a-t-elle écrit dans un courriel à CBC.

“De plus, des choses comme les services publics de logement et l’impôt foncier étaient beaucoup plus chers en Alberta. Nous adorons la Colombie-Britannique!”

Jan Bunney dit qu’elle aussi s’est échappée des Prairies.

« Nous avons déménagé de l’Alberta à Vancouver et il n’y a rien qui pourrait nous donner envie de revenir! Surtout à cause de la [rise] de l’alt-right. Elle a toujours été conservatrice mais maintenant elle s’est radicalisée.”

La pire erreur que j’ai jamais commise a été de croire qu’il y avait du travail en Alberta. Vancouver est MIEUX à tous points de vue —@SybarisStudio

“C’est super irritant d’entendre les gens parler d’accession à la propriété comme si c’était l’objectif de tout le monde”, écrit Tara Burkhardt.

“J’ai vécu dans une coopérative d’East Vancouver pendant plus de 20 ans et le sens de la communauté et le soutien que moi et mes enfants avons vécu ici est quelque chose que je n’aurais jamais dans un quartier uber conservateur de l’Alberta. Une cour avant n’est pas la fin tout, être tout.”

Nous avons déménagé pour le travail à la fin des années 90. Maintenant je suis au chômage. Bien éduqué, beaucoup d’expérience. Je n’aurais pas bougé si j’avais su à quel point c’était sexiste et âgiste ici. —@bjoythompson

“Les habitants du Lower Mainland devraient ouvrir leur esprit”

Ginny Aho de Surrey, en Colombie-Britannique, a une approche différente : elle encourage les gens à ne pas oublier l’idée de la vie dans les Prairies.

“Chaque ville et village a ses hauts et ses bas, mais le coût du logement ici, en particulier pour les jeunes, est tout simplement ridicule”, a-t-elle déclaré.

“Il y a de grandes choses à voir et à faire ailleurs, et tellement plus de liberté pour vivre une bonne vie, se permettre de voyager et échapper aux problèmes de circulation ici. Les habitants du Lower Mainland devraient ouvrir leur esprit à de nouveaux horizons.”

La recruteuse Cristina Schultz dit qu’elle connaît de nombreuses personnes de la Colombie-Britannique qui sont parties en Alberta à la recherche d’un logement abordable.

Pour l’agente immobilière Wendy Runge, la famille et les finances étaient deux raisons pour lesquelles elle et son mari ont déménagé de Kamloops, en Colombie-Britannique, à Calgary il y a quelques années.

Elle ajoute que son mari a pu prendre sa retraite plus tôt parce que le déménagement a permis d’économiser beaucoup d’argent.

« Calgary est une ville absolument magnifique », a-t-elle déclaré.