Les coûts de chauffage devraient s’envoler cet hiver

Quelle que soit la façon dont vous chauffez votre maison, le coût de cette chaleur est susceptible de monter en flèche, selon une prévision mercredi de l’Energy Information Administration.

Sur la base des estimations actuelles des prix du carburant si, comme prévu, un hiver légèrement plus froid s’annonce, l’EIA estime que le chauffage d’une maison avec des coûts de chauffage au gaz naturel augmentera d’environ 200 $ en moyenne, soit 28 % pour atteindre 931 $ pour l’hiver.

Pourtant, ce n’est pas aussi grave que les coûts du mazout, qui devraient bondir de 1 200 $, ou 27 %, pour atteindre 2 354 $. Les coûts de chauffage électrique pourraient augmenter de 123 $, ou 10 %, à 1 359 $, tandis que les coûts de chauffage au propane devraient augmenter de 80 $, ou 5 %, à 1 688 $.

Gardez à l’esprit que dans de nombreux cas, ces augmentations s’ajoutent à des augmentations en pourcentage encore plus élevées par rapport à il y a un an. Par exemple, les coûts du mazout ont bondi de plus de 50 % pour l’hiver l’an dernier. Les consommateurs qui utilisent du mazout peuvent s’attendre à payer près du double de ce qu’ils ont payé pour l’hiver 2020-21.

Près de la moitié des foyers du pays utilisent le gaz naturel pour chauffer leur maison et environ 40 % utilisent l’électricité. Mais 80% des foyers utilisant le chauffage électrique se trouvent dans le Sud et l’Ouest, qui nécessitent moins de chaleur que le Midwest ou le Nord-Est. Le mazout n’est utilisé que dans 4 % des foyers du pays, dont presque tous dans le nord-est.

Les estimations de coûts sont basées en partie sur les prévisions météorologiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui prévoit une augmentation d’environ 6 % du nombre de jours de chauffage nécessaires, pondérés par la population. Si cet hiver s’avère plus froid que prévu, le coût du chauffage pourrait augmenter considérablement.

Par exemple, un hiver 10 % plus froid que les prévisions du scénario de base augmenterait les coûts de chauffage au gaz naturel de 370 $, ou 51 %, plutôt que l’augmentation de 200 $ du scénario de base, selon l’EIA. Mais si l’hiver est 10 % moins froid que prévu, cela permettrait à ceux qui utilisent le chauffage au gaz d’économiser environ 70 $ sur l’augmentation prévue de 200 $.