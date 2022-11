Les coûts d’agrandissement du terminal à l’aéroport de Kelowna montent en flèche en raison de la COVID et de l’inflation

Après des retards dus à la pandémie de COVID-19, la première phase de l’agrandissement du terminal de l’aéroport international de Kelowna (YLW) débutera en 2023 avec un budget gonflé.

Le budget initial était de 67,3 millions de dollars, mais l’inflation a fait grimper le coût à 90,2 millions de dollars, selon le plan d’immobilisations sur 10 ans de YLW présenté au conseil municipal le 21 novembre.

Les plans comprennent l’expansion du contrôle pré-embarquement et de la salle des départs. La phase 2 de l’agrandissement du terminal doit commencer en 2029 et comprend la construction de la zone des arrivées à l’extrémité sud du bâtiment.

Les frais de stationnement à l’aéroport augmenteront en janvier 2023, en fonction de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation.

Le plan d’immobilisations sur 10 ans décrit également un bâtiment d’opérations combinées agrandi, la réhabilitation des pistes, des voies de circulation et des aires de trafic, de nouveaux équipements de lutte contre les incendies et de déneigement, ainsi qu’un nouvel éclairage de piste et d’approche. Le projet d’éclairage nécessitera l’achat d’un terrain au nord du chemin Old Vernon.

Les opérations aéroportuaires devraient également être neutres en carbone d’ici 2030 et carbone nette zéro ou nette négative d’ici 2040.

De plus, l’aperçu financier vise à maintenir moins de 40 millions de dollars d’encours de dette et à se diriger vers une position sans dette au cours des 10 prochaines années.

Le rapport note que YLW est le deuxième aéroport canadien qui se rétablit le plus rapidement. Montréal est numéro un.

