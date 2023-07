Les coûts d’accession à la propriété connaissent une légère baisse, mais la crise fait toujours rage: rapport

Il est récemment devenu un peu plus abordable de posséder une maison au Canada, mais selon les économistes de RBC, la crise de l’abordabilité fait toujours rage dans de nombreuses régions du Canada.

Un nouveau rapport de RBC sur les tendances du logement, publié fin juin, a révélé que la mesure d’abordabilité de la banque pour les coûts de propriété a chuté au premier trimestre de 2023 pour la première fois en près de trois ans.

La façon dont ils mesurent l’abordabilité de l’accession à la propriété est le pourcentage du revenu médian des ménages consacré aux coûts de propriété.

Le pourcentage du revenu médian des ménages consacré aux coûts de propriété au Canada au premier trimestre de 2023 était de 59,5 %, une baisse de 1,6 point de pourcentage.

Ce n’est pas exactement une forte baisse – mais après avoir augmenté régulièrement depuis le début de 2020, tout allégement du fardeau des coûts de propriété est probablement un répit bienvenu pour beaucoup.

Le rapport a révélé que la Banque du Canada a suspendu ses hausses de taux a aidé à donner un répit aux propriétaires.

« Le changement de politique a contribué à stabiliser les taux hypothécaires, permettant à la correction des prix de réduire les coûts de propriété associés à l’achat d’une maison au premier trimestre de 2023 », a écrit l’économiste de RBC, Robert Hogue, dans le rapport.

« Bien que bienvenu, l’assouplissement des coûts de propriété fait à peine une brèche dans l’inversion de l’énorme perte d’abordabilité depuis la mi-2020. »

Posséder une maison peut être un rêve « impossible » pour ceux qui ont des ménages à revenu moyen dans des villes chères comme Vancouver, Victoria et Toronto, indique le rapport, et est encore difficile à Montréal, Ottawa et Halifax « dans une moindre mesure ».

Alors que les prix ont chuté sur le marché du logement lui-même, l’équation demande-offre a rendu difficile pour beaucoup de trouver une maison, avec plus sur le marché que jamais et pas assez de propriétés à saisir, selon le rapport.

MARCHÉS D’UN CÔTE À L’AUTRE

Le rapport comprenait une ventilation de certaines des villes les plus actives en termes de marché du logement.

Les économistes de RBC ont constaté que la hausse continue des coûts de propriété à Vancouver s’est finalement interrompue, le premier trimestre de 2023 ayant connu la première baisse depuis la mi-2020. Cependant, c’est toujours l’endroit le plus cher au Canada pour posséder une maison, à 96,1 % selon la mesure d’abordabilité de RBC. La seule fois où il a été plus inabordable de posséder une maison a été le trimestre précédent. Malgré quelques mouvements sur le marché, les acheteurs et les vendeurs revenant sur le terrain au printemps, le rapport indique que RBC s’attend à ce que « la persistance d’un stress extrême lié à l’inabordabilité limite la reprise du marché ».

Victoria a connu sa première rupture en plus de deux ans, sa mesure d’abordabilité sur l’échelle de RBC ayant chuté de 2,1 %. Mais il s’agit toujours d’un taux « stupéfiant » de 73,5 %, ce qui en fait le troisième marché le moins abordable parmi ceux suivis par RBC.

Une histoire similaire se déroule à Toronto. Au cours des deux dernières années, la ville a connu une augmentation de 10 % de la mesure d’abordabilité de RBC, que la baisse de deux points de pourcentage au dernier trimestre ne fait que commencer à inverser. Posséder une maison à Toronto représente encore près de 80 % du revenu médian d’une famille, ce qui place la situation « encore profondément en territoire de crise ».

Les choses sont «difficiles» pour les acheteurs à Ottawa, selon le rapport, la mesure de l’abordabilité étant proche de son pire niveau jamais atteint pour la région à 47,1%. La preuve que les prix pourraient à nouveau augmenter n’aide pas, indique le rapport.

Par rapport à certaines autres grandes villes, Calgary est dans une meilleure position, les reventes de maisons restant au-dessus des niveaux d’avant la pandémie et l’abordabilité globale bien meilleure que dans d’autres régions. Edmonton est encore plus abordable en ce moment, selon le rapport, avec une mesure d’abordabilité globale de 34,2 %, avec Saskatoon à 34,3 %.

Regina est actuellement le marché le plus abordable de l’Ouest canadien, obtenant 28,4 % sur l’échelle de RBC.

« Mais l’impact sur l’accessibilité pourrait être de courte durée », prévient le rapport. « Un renforcement de l’activité de revente ce printemps a resserré les conditions de l’offre et de la demande, faisant grimper les prix. »

À Montréal, les reventes de maisons sont inférieures de plus de 30 % aux niveaux d’avant la pandémie. La ville de Québec est restée en grande partie la même au cours du premier trimestre de 2023, les prix moyens « toujours à portée de main » pour les acheteurs moyens de la région.

Sur la côte est, ceux de Saint John, au Nouveau-Brunswick, sont toujours aux prises avec la forte augmentation des coûts de propriété depuis la fin de 2021, les reventes de maisons ayant chuté de 40 % depuis lors.

« Les nouvelles inscriptions ont récemment chuté à des niveaux bas depuis des décennies », indique le rapport.

À Halifax, les nouvelles inscriptions sont également tombées à un « plus bas en 20 ans », en partie à cause d’une énorme baisse de l’offre. Et St. John’s, T.-N.-L., est demeuré l’un des endroits les plus abordables parmi ces pistes RBC, avec un score de 27,2 % sur la mesure de l’abordabilité, bien que la flambée des taux d’intérêt ait rendu l’achat d’une maison plus difficile.