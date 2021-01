L’épisode de Health Boost IoT Technology Company a soulevé des questions sur la confidentialité et la transparence sur le lieu de travail et a déclenché un débat en ligne sur les limites de la surveillance en entreprise. Alors que la surveillance gouvernementale est omniprésente dans le pays, les résidents s’inquiètent également de la surveillance indésirable de leurs employeurs.

Mais lorsque le responsable des ressources humaines de l’entreprise a commencé à s’enquérir des longues pauses et des départs prématurés des employés, il est vite devenu évident que les coussins enregistraient également la dernière chose que les employés voulaient que leurs patrons sachent: lorsqu’ils étaient absents de leur bureau, il était possible que l’orthographe problème pour les travailleurs.

HONG KONG – Une société de technologie de l’est de la Chine a conçu des coussins «intelligents» et les a donnés à ses employés pour leurs chaises de bureau dans le cadre d’une étude de produit. Les coussins étaient censés surveiller leur état de santé, noter une mauvaise posture comme signe de fatigue éventuelle, mesurer les fréquences cardiaques et compter les minutes passées au poste de travail.

« Qu’est-ce que cela pourrait signifier? » elle a écrit dans une panique. «Cela signifie que toutes les preuves sont dans le coussin, et mon patron le sait!» Elle a ajouté: «Aller au travail, c’est comme être en prison: ce sentiment d’être constamment surveillé. Qui travaille vraiment de manière productive chaque minute et seconde au bureau, de toute façon? »

Lors d’un entretien téléphonique lundi, il a déclaré que les coussins litigieux étaient destinés à réduire la fatigue au travail et à prévenir les courbatures et les douleurs causées par les longues heures au bureau. Les données collectées auprès des employés grâce à des capteurs sur les coussins, a-t-il déclaré, étaient utilisées pour surveiller leur santé et améliorer la technologie du produit, et non pour évaluer leurs performances au travail. Les données pourraient inciter un travailleur à ne pas se pencher sur un tableau de mesures affiché sur l’ordinateur portable d’un employé et sur une application pour smartphone.

M. Zhang a déclaré que sur une vingtaine d’employés de son entreprise, les sept qui utilisaient les coussins avaient tous des formulaires de consentement signés pour participer à l’étude conçue par un étudiant en maîtrise de l’Université de technologie d’Eindhoven aux Pays-Bas. Une copie d’un formulaire de consentement vierge examiné par le Times a montré que les noms et les informations identifiables devaient être séparés des données pour garantir la confidentialité. Il a noté que «certaines personnes peuvent accéder à toutes vos données sur le site de la recherche» pour s’assurer que l’étude a été menée «de manière fiable et fiable».

Il n’était pas clair si tous les employés savaient qu’en plus des chercheurs, le responsable des ressources humaines non identifié aurait également accès à leurs informations.

Les entreprises technologiques chinoises sont connues pour leurs heures de travail pénibles, décrites comme «996» – dans lesquelles les employés travaillent de 9 heures à 21 heures six jours par semaine – ou son proche frère, 11116 – de 11 heures à 23 heures six jours par semaine. Mais les jeunes employés ont résisté aux bas salaires et à la mobilité limitée en prenant de longues pauses déjeuner et en se rendant fréquemment aux toilettes dans une philosophie appelée «toucher le poisson», Un idiome pour« saisir le moment ».

M. Zhang a déclaré qu’il était de la responsabilité des ressources humaines de garder un œil sur la santé du personnel, déclarant: «Nous avons maintenant un outil qui peut aider les RH à maintenir la santé des travailleurs.»

Matthijs Hoekstra, qui a conçu l’étude Health Boost, a déclaré qu’il avait utilisé la technologie du coussin pour rechercher «la vitalité et la santé au bureau» avec le consentement des participants.

«Nous collaborons au niveau de la technologie, et pour améliorer la technologie, nous collaborons également à la collecte de données d’exemple volontairement pour des expériences scientifiques dans les laboratoires», a écrit M. Hoekstra dans un e-mail lundi.