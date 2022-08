Les courts métrages YouTube arrivent bientôt sur des écrans plus grands

Courts métrages YouTube, quelque chose auquel j’ai essayé de m’opposer ouvertement, se dirigent vers les téléviseurs intelligents. Selon un rapport récent, les vidéos non castables feront enfin leur chemin vers des écrans plus grands, ouvrant la possibilité à beaucoup, beaucoup plus de vues. Le dernier chiffre de vues quotidiennes pour Shorts est d’environ 30 milliards par jour, ce qui est complètement insondable.

Ce changement devrait arriver pour les utilisateurs de YouTube dans les mois à venir, donc ce n’est rien de trop imminent. La nouvelle de ce changement provient d’une diapositive divulguée qui a été montrée lors d’un événement partenaire interne, dédié aux plates-formes Android TV et Google TV.

Nous vous tiendrons au courant lorsque Shorts commencera officiellement à être déployé sur le téléviseur du salon.

En attendant, parlons des shorts. Ce n’est pas que je les déteste complètement. Mon boeuf est que chaque fois que je vois un court métrage, je peux dire qu’il a été extrait de TikTok parce que je peux toujours voir le logo TikTok sur la vidéo, généralement avec quelque chose essayant de dissimuler le nom du téléchargeur d’origine. C’est ce qui me dégoûte de la plateforme, sachant que si je veux les vrais trucs, autant ouvrir TikTok et essayer de soutenir les vrais créateurs là-bas. Juste mes deux cents.

