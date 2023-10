Les courts métrages Netflix de Wes Anderson plaident en faveur de davantage de courts métrages

Le court métrage est une forme négligée du divertissement américain, répandu – on peut en trouver presque partout, et presque tous les cinéastes en ont réalisé quelques-uns – et pourtant à peine regardé ou évoqué. C’est étrange, quand on y pense. Nous parlons de films (nous entendons par là des longs métrages) et nous parlons de télévision. Paramount a récemment mis en ligne l’intégralité de Méchantes filles à TikTok, dans 23 clips distincts, et les abonnements à la plateforme ont grimpé en flèche.

Cependant, les courts métrages se situent dans un espace liminal entre le cinéma et la télévision, et ils ne suscitent tout simplement pas le même respect et le même intérêt. Même des émissions d’anthologie comme Miroir noir, que l’on pourrait décrire comme une collection de courts métrages, sont conçus pour générer du sens par leur juxtaposition. Je sais que le court métrage autonome est encore rare dans mon menu de divertissement, et je soupçonne que je ne suis pas seul.

Dans un sens, c’est peut-être parce que personne ne sait vraiment ce qu’est un court métrage. Selon l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences – le groupe qui décerne les Oscars, dont trois pour les courts métrages (animation, live action et documentaire) – un court métrage dure au maximum 40 minutes, générique compris. C’est à peu près la durée d’un épisode d’une série télévisée sur réseau, une fois les publicités supprimées, mais un court métrage nominé pourrait avoir, en théorie, la longueur d’une bobine Instagram.

Un long métrage, selon l’Académie, dure plus de 40 minutes. Mais cela n’a pas grand-chose à voir avec la durée attribuée à la plupart des films. (À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé au cinéma pour un film qui durait, disons, 61 minutes ?) Il est extrêmement rare qu’un long métrage dure moins de 82 minutes environ.

J’ai tendance à considérer un court métrage comme étant un film d’une heure ou moins, avec son propre arc défini, et un long métrage comme quelque chose de plus long. Mais quand on y pense, la distinction n’a presque aucun sens et est inventée au hasard, le produit d’années de décisions commerciales et technologiques et n’a rien à voir avec un calendrier naturel. Pourquoi pas s’asseoir et regarder quelque chose pendant 25 minutes ?

Il y a quelque chose de particulièrement agréable à regarder un short moulant et élégant qui a exactement la longueur dont il a besoin, et non gonflé à une longueur arbitraire. Des sujets qui seraient brutaux dans leur intégralité (les soins palliatifs, par exemple, comme dans le film nominé aux Oscars 2019) Fin du jeu) ne sont pas seulement supportables mais évoluent à 40 minutes. Les blagues et les punchlines s’intègrent parfaitement dans les courts métrages, sans nécessiter beaucoup d’exposition ou de développement du personnage. (Ceux d’entre nous qui ont grandi avec les courts métrages Pixar le savent bien.) Les courts métrages donnent aux cinéastes la permission de prendre des risques et de jouer, en partie parce que le public pourrait mieux tolérer l’expérimentation ou la frustration s’il savait que cela ne prendrait pas tout son après-midi.

Les courts métrages obtiennent généralement le plus de temps d’antenne dans les festivals de cinéma, et certains recueillent une grande fanfare. Juste cette année, La merveilleuse histoire d’Henry Sugar présenté en première au prestigieux Festival du Film de Venise. Le film de cowboy gay de 31 minutes de Pedro Almodovar, Un mode de vie étrange, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, a été créé à Cannes cette année et fait depuis lors le tour des festivals. (Il est financé en partie par Saint Laurent Productions, qui fait partie de l’empire de la mode Yves Saint Laurent.) Une fois dans un tempsune fable de création expérimentale du documentariste emblématique Godfrey Reggio, dure 52 minutes, ce qui convient parfaitement au matériau, et sa sortie s’est accompagnée d’une série de rétrospectives au Museum of Modern Art de New York.

Et pensez aux récents courts métrages de Wes Anderson, dont le travail est facile à admirer pour moi mais difficile à aimer. Ses tics stylistiques, pas du tout mauvais, sont pour moi difficiles à retracer longuement. Je me retrouve à rembobiner et à rembobiner parce que je continue de m’accrocher aux détails ou de m’éloigner pendant que les narrateurs parlent. Au bout de 40 minutes environ, mon cerveau est entré en stase. (Oui, je prends toujours quelques tentatives pour regarder avant d’écrire une critique.)

Heureusement, La merveilleuse histoire d’Henry Sugar – l’un des quatre énormes films d’Anderson sortis sur Netflix la semaine dernière – dure 39 minutes, et c’est le plus long d’entre eux. Anderson a déjà adapté l’auteur Roald Dahl (en 2009 Le fantastique M. Fox), et comme à son habitude, il travaille avec une ribambelle d’acteurs familiers, comme Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Rupert Friend et Ben Kingsley. (Les nouveaux venus dans l’écurie d’Anderson sont Dev Patel et Richard Ayoade.)

Henri Sucre et les trois autres films (Le cygne, l’attrape-ratset Poison, dont chacun dure 17 minutes) sont également clairement andersoniens dans leurs obsessions esthétiques, design et thématiques. Je me suis assis pour regarder le plus longtemps, Henri Sucre, avec un peu d’appréhension, connaissant mon histoire inégale avec Anderson. Mais même si j’ai dû rembobiner plusieurs fois, je me suis retrouvé bourdonnant de plaisir. Henri Sucre est l’histoire d’un homme très riche qui connaît une croissance personnelle très inattendue, et en le regardant, je me sentais aussi grandir : ai-je enfin ressenti le travail de Wes Anderson, dans mon âme même ?

Peut être. Mais regarder les trois autres films, beaucoup plus courts – qui sont tous assez intenses – a prouvé qu’ils sont agréables et digestes car ils commencent et se terminent simplement assez rapidement. Je n’ai pas eu à m’enfermer pendant une heure et demie. Je pourrais l’enfiler et vivre une expérience cinématographique complète, charmante et autonome avec mon café du matin.

Si quelque chose de positif peut résulter de la révolution du streaming, cela pourrait être (ou, du moins, aurait pu être) la culture d’un public et d’un marché pour les courts métrages. Cela contribuerait grandement à élargir les voix, les perspectives, les histoires, les styles et les visions créatives que nous rencontrons. Les étudiants en cinéma, les artistes en herbe qui collectent des fonds, les cinéastes qui souhaitent tester un concept ou une technique et les réalisateurs de régions et de communautés marginalisées qui ne peuvent pas obtenir le soutien de grands studios ou d’investisseurs commencent souvent par réaliser des courts métrages. Avec un public et suffisamment d’intérêt, cela pourrait être canalisé vers d’autres travaux – pas seulement réaliser un film à gros budget, mais raconter davantage d’histoires qui fonctionnent mieux sur des durées plus courtes.

Bien sûr, cela nécessiterait que nous allions les chercher, et que les sociétés qui les distribuent mettent plus de cœur à orienter le public vers eux. Vous avez probablement facilement accès à des courts métrages de classe mondiale en ce moment. Netflix, comme d’autres streamers, propose sur son site toute une catégorie de genre « Courts métrages » sous « Films », qui comprend de nombreux documentaires, mais également des fictions scénarisées et des courts métrages d’animation. Internet, littéralement, regorge de courts métrages, que ce soit sur YouTube ou sur un site spécialisé.

Les courts métrages d’Anderson n’étaient pas particulièrement faciles à trouver sur Netflix dans les premiers jours suivant leur sortie, et il n’est pas tout à fait clair pour le spectateur occasionnel qu’ils sont liés sans fouiller dans l’interface. Les plateformes de streaming ont encore un long chemin à parcourir avant de trouver comment inciter les téléspectateurs à regarder les courts métrages.

Mais dans un monde où tant d’attention est attirée sur le contenu très court – rappelez-vous TikTok Méchantes filles – cela ne peut pas être sorcier. Peut être La merveilleuse histoire d’Henry Sugar est une feinte dans la bonne direction. Qui a dit combien de temps un film doit durer, de toute façon ?

La merveilleuse histoire d’Henry Sugar, Le Cygne, L’Attrape-rats, et Poison sont tous diffusés sur Netflix.