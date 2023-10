Les courtes peines de prison sont « rarement couronnées de succès », affirment les magistrats dans un contexte de surpopulation carcérale

Les peines courtes sont « très rarement » couronnées de succès et garder les criminels hors de prison peut profiter à leurs victimes, a déclaré le directeur général de l’Association des magistrats.

Tom Franklin a déclaré qu’il se félicitait de la perspective d’une augmentation des sanctions communautaires qui devrait être incluse dans nouvelles réformes des peines présenté lundi au Parlement.

Dans The Telegraph, Alex Chalk, le secrétaire à la Justice, s’est engagé à poursuivre une justice à la texane en envoyant moins de délinquants mineurs en prison et en les obligeant à nettoyer les graffitis et à planter des forêts.

Le Texas a mené une série de réformes pour réduire les peines prononcées pour les délinquants non violents dans l’État américain et promouvoir la probation et la réhabilitation des toxicomanes comme alternatives à la prison.

Les changements visent à résoudre le problème crise de surpopulation carcérale après que les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que la population incarcérée d’Angleterre et du Pays de Galles avait atteint un niveau record de 88 225, ne laissant que 557 places disponibles.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, M. Franklin a souligné que les magistrats n’emprisonneraient les criminels qu’en « dernier recours » et a insisté sur le fait qu’il fallait davantage d’options et de disponibilités en matière de peines communautaires.

« Les peines courtes sont très rarement couronnées de succès, en grande partie parce que très souvent, les détenus ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin en prison pour se réformer », a-t-il déclaré.

« Les peines non privatives de liberté peuvent être une très bonne option car elles peuvent aider à la fois la victime d’un crime mais aussi le délinquant en termes de réadaptation.

Le taux de récidive des criminels qui passent moins de 12 mois en prison dépasse 50 pour cent, soit plus du double du taux global.

M. Chalk a déclaré : « Une courte période de quelques mois à l’intérieur n’est pas suffisante pour réhabiliter les criminels, mais est plus que suffisante pour les disloquer de la famille, du travail et des relations familiales qui les empêchent de commettre des crimes.

« Trop souvent, les délinquants retombent systématiquement dans la délinquance dès qu’ils franchissent les portes de la prison. »

Dans le cadre des réformes, les juges et les magistrats fonctionneront avec la « présomption » que les criminels tels que les voleurs et les voleurs à l’étalage qui risquent des peines de prison plus courtes devraient plutôt se voir infliger des peines communautaires « robustes » conçues pour les réhabiliter.

Toute personne coupable d’infractions sexuelles ou violentes sera exclue du dispositif.

M. Franklin a ajouté que les magistrats étaient encore plus gênés par une pénurie d’agents de probation ce qui signifiait que les rapports qui leur étaient remis pour donner des conseils sur la détermination de la peine étaient souvent « médiocres » et « pas à la hauteur ».

En août, le ministère de la Justice a révélé par erreur les niveaux de personnel dans les prisons et les services de probation approchaient des niveaux « dangereusement bas ».

Ces remarques ont été publiées sur un site Web du gouvernement dans le cadre d’un contrat d’un an de 8 millions de livres sterling attribué à une entreprise londonienne et ont montré qu’un tiers des régions d’Angleterre et du Pays de Galles disposent de moins de 80 pour cent des agents de probation nécessaires.

