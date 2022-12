Les courses se préparent pour l’élection du conseil municipal de McHenry, avec deux titulaires, quatre challengers – Shaw Local

À moins de contestations réussies, trois des quatre quartiers du conseil municipal de McHenry avec des sièges ouverts à cette élection verront des courses compétitives lors des élections du 4 avril.

Lundi, six personnes, dont deux titulaires et quatre challengers, ont jeté leur chapeau sur le ring et soumis des dossiers de candidature, a déclaré le sous-greffier McHenry Monte Johnson.

Les candidats aux élections locales ont jusqu’à 17 h lundi prochain pour déposer les documents requis pour figurer sur le bulletin de vote.

Dans le 1er quartier, le titulaire Andrew Glab et le commissaire à la planification et au zonage Michael Lehman ont soumis leurs nominations simultanément, a déclaré Johnson.

Une loterie aura lieu à 9 h le 27 décembre à l’hôtel de ville de McHenry pour déterminer quel nom apparaîtra en premier sur le bulletin de vote, a déclaré Johnson.

Pour Glab, ce sera sa 8e apparition sur le bulletin de vote, après avoir servi 26 ans au conseil.

« Je ne pense pas avoir changé mes habitudes au fil des ans. J’ai toujours été la voix du peuple », a déclaré Glab lundi.

Lehman a dit qu’il pense qu’il est temps pour une nouvelle voix de représenter le 1er quartier.

“Je pense que je peux être cette nouvelle voix”, a déclaré Lehman.

Dans le 4e quartier, Christine Bassi a déposé ses pétitions, mais pas le titulaire Ryan Harding. Une tentative de joindre Harding lundi n’a pas réussi, mais l’échevine Sue Miller, qui travaille avec Harding, a déclaré qu’il prévoyait de déposer mardi.

Leur course de quartier se présente comme une répétition des élections de 2021, au cours desquelles les deux ont également déposé une candidature pour le siège.

Harding a été nommé en décembre 2019 pour occuper le siège laissé vacant après la démission de l’ancienne échevine du 4e arrondissement Bobbi Baehne en raison d’un déménagement inattendu hors des limites du quartier. Il s’est présenté en 2021 pour obtenir ce siège pour les deux années restantes du mandat.

Bassi a déclaré qu’elle avait été encouragée par les résidents du 4e arrondissement à se présenter à nouveau.

“Ayant entendu ce que les gens me disent, ils sont préoccupés par l’augmentation du nombre d’appartements, les frais de développement et une réduction des frais de développement” par le conseil, a déclaré Bassi.

Les frais de développement, ou frais d’impact, sont payés par les constructeurs de logements aux municipalités pour les raccordements à l’eau et aux égouts, ainsi que les frais payés aux écoles, parcs et autres systèmes de services publics locaux. Lorsqu’une ville réduit ces frais, a déclaré Bassi, les coûts supplémentaires sont absorbés par les résidents existants.

Dans le 6e quartier, le titulaire Patrick Devine a indiqué à d’autres membres du conseil qu’il ne prévoyait pas de se présenter à la réélection, ont déclaré Miller et Glab. Une tentative d’atteindre Devine lundi n’a pas réussi.

Deux nouveaux venus ont postulé pour le poste : Michael Koch et Rob Johnson.

Koch, un superviseur du service routier de Bull Valley, a déclaré qu’il souhaitait “redonner à la communauté” en tant qu’échevin, ajoutant “si je peux améliorer la ville de McHenry, j’essaierai”.

Johnson n’a pas pu être joint lundi pour commenter sa candidature.

Miller, le titulaire du 7e quartier, était la seule personne à déposer pour ce siège lundi matin. Miller a couru pour la première fois sans opposition en 2019.

Bien que la croissance et le réaménagement du centre-ville figurent parmi ses priorités, Mme Miller a déclaré que l’amélioration continue des parcs, des routes et de la circulation était également une priorité.

“Nous devons rester imprévoyants (ceux) au profit de nos résidents”, a déclaré Miller.