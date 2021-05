Les courses se poursuivent au Curragh après le contrôle du matin | Actualités des courses

La réunion de Tattersalls Irish 2000 Guinées de cet après-midi au Curragh a survécu à une inspection de 7h30 et le montage se déroulera comme prévu.

Des pluies torrentielles dans la seconde moitié de la semaine avaient mis la carte dans un certain doute avec plus de 30 millimètres tombant jeudi et vendredi.

Vendredi, le parcours était introuvable mais une nuit relativement sèche a permis aux conditions de s’améliorer.

Le directeur de course Brendan Sheridan a déclaré via le compte Twitter de l’Irish Horseracing Regulatory Board: « Je suis heureux de dire que la course va de l’avant.

«Le sol sur le parcours droit est mou à lourd et sur le parcours rond est mou, mou à lourd par endroits.

«Il y a deux changements aujourd’hui. Les stalles reviendront du côté des tribunes pour tous les sprints et le Betway Handicap à six stades (5,00) se déroulera désormais sur cinq stades et 110 mètres.

«Dans l’attente de demain, il pleuvra ce soir et demain matin, nous continuerons donc à surveiller la situation.

« Le temps aujourd’hui est principalement sec avec quelques averses éparses, mais nous sommes tous prêts à partir. »