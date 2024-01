Les courses politiques dans le New Jersey, souvent bruyantes, sont des bananes cette année

“Je ne vais pas essayer d’enfiler l’aiguille”, a déclaré M. Bramnick, 70 ans, à propos du risque d’aliénation des partisans de M. Trump lors de la primaire. « Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les gens. Ils veulent de l’authenticité.

Les explications de l’atmosphère de campagne surchauffée du New Jersey vont au-delà du scandale de corruption qui frappe actuellement l’ancien doyen de l’État démocrate, le sénateur Robert Menendez, accusé l’automne dernier d’avoir pris de l’argent et de l’or en échange de faveurs politiques.

La tendance à ce que les candidats se présentent plus tôt aux élections a prolongé le cycle de chaque campagne ces dernières années. Et depuis les élections générales de 2023, des règles de paiement plus souples et une augmentation des limites de financement des campagnes électorales ont permis aux candidats de demander plus d’argent à davantage de personnes.

“Les candidats déclarent plus tôt et les contributeurs interviennent plus tôt”, a déclaré Rebecca Moll Freed, associée basée à Newark dans un cabinet d’avocats international qui conseille des particuliers et des entreprises sur les limites des dons politiques depuis des décennies.

“C’est le plus fou que j’ai jamais vu”, a-t-elle ajouté.

Le gouverneur Philip D. Murphy, un démocrate, n’a pas le droit de se présenter à nouveau en raison de la limite de mandat, et l’élection pour choisir son successeur n’aura lieu qu’en novembre 2025.