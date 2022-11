Les courses du conseil du comté de Lee favorisent les titulaires républicains – Shaw Local

DIXON – De nombreux membres républicains du conseil du comté de Lee ont été réélus mardi alors que le conseil passe de 24 à 20 membres.

Les quatre districts du conseil de comté ont été contestés mardi, avec cinq sièges ouverts pour chacun des quatre districts.

Huit candidats se sont présentés pour le District 1, six pour le District 2, six pour le District 3 et six pour le District 4.

Tous les républicains ont remporté des sièges pour le district 1, selon les résultats finaux des élections non officielles.

Michael Koppien a reçu le plus de votes avec 16,56% ou 2 086 votes, suivi de Bob Olson avec 2 077 votes, Angie Shippert avec 1 976 votes, Ron Gascoigne avec 1 804 votes et Jim Schielein avec 1 669 votes. Tous sauf Shippert et Gascoigne sont des titulaires.

Les démocrates Emily Rose, David Bingaman et David McCarver étaient en queue avec respectivement 1 071, 985 et 929 voix.

Le district 2 sera également composé de titulaires républicains, à une exception près.

Katie White a reçu 1 938 voix ou 19,64% des voix, suivie de Danielle Allen avec 1 798, Mike Zeman avec 1 770, Lirim Mimini avec 1 664 et le nouveau venu Reed Akre avec 1 654 voix.

Le candidat démocrate sortant Kasey Considine a obtenu 1 047 voix.

Dans le district 3, le républicain Tim Bivins a reçu le plus de voix avec 20,37% ou 1153 voix, suivi des républicains Keane Hudson avec 885, Nancy Naylor avec 860, Tom Wilson avec 855 et le démocrate Dave Bally avec 624.

Tous sont titulaires à l’exception du démocrate Randy Lilly, qui a obtenu 480 voix.

Il y avait sept noms sur le bulletin de vote pour le district 3. L’ancien membre du conseil Doug Farster, qui se présentait pour sa réélection, est décédé le 14 octobre. Il avait 64 ans. Farster a reçu 803 voix.

Tous les républicains ont remporté des sièges dans le district 4. Dean Freil a reçu le plus de voix avec 19,82%, soit 1 303 voix, suivi du titulaire Tom Kitson avec 1 219 voix, Michael Book avec 1 156 voix, Jack Skrogstad avec 1 124 voix et Chris Robertson avec 1 054 voix. Kitson, Book et Skrogstad sont titulaires.

La démocrate Deidre Thomas a obtenu 719 voix.

Le conseil d’administration a décidé l’année dernière de réduire son effectif de 24 à 20 membres après des mois de débat.

Les conseils de comté ont la possibilité de réduire le nombre de membres tous les 10 ans après le recensement américain. Le comté de Lee est passé de 28 à 24 membres il y a dix ans et a introduit le sujet de la réduction supplémentaire de sa taille il y a environ deux ans.