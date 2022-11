Les courses du comté de DeKalb que nous regardons au printemps prochain – Shaw Local

DeKALB – Avec une élection terminée, une autre se profile dans des mois avec des sièges à gagner aux conseils municipaux de DeKalb et Sycamore et aux conseils d’administration du district scolaire 428 de DeKalb, du district communautaire 427 de Sycamore et du district 424 de Gênes-Kingston.

Les personnes en lice pour un poste élu ont pu obtenir des pétitions de nomination et commencer à les faire circuler dès le 20 septembre.

Mais les autorités électorales ont déclaré que le premier jour de dépôt était le 12 décembre et se poursuivrait jusqu’au 19 décembre.

Le jour des élections aura lieu le 4 avril 2023.

Conseil municipal de DeKalb

Quatre postes d’échevin de la ville de DeKalb sont à pourvoir lors des élections consolidées du 4 avril. Ces échevins siègent au conseil municipal de DeKalb les deuxième et quatrième lundis de chaque mois.

La secrétaire d’enregistrement Ruth Scott a déclaré que personne n’avait encore déposé de pétitions de candidats parce que la période de dépôt des pétitions n’avait pas encore commencé.

Les quatre échevins dont le mandat expire en 2023 sont First Ward Ald. Carolyn Morris, troisième arrondissement Ald. Tracy Smith, cinquième quartier Ald. Scott McAdams et Seventh Ward Ald. Tony Faivre.

Morris, Smith et McAdams ont déclaré qu’ils prévoyaient de se faire réélire lors des élections consolidées de 2023.

Faivre, cependant, a déclaré qu’il ne chercherait pas à être réélu, ajoutant que sa décision se résumait à vouloir donner la priorité à la famille en premier.

“Depuis que je suis échevin, j’ai eu quatre petits-enfants nés de mes enfants”, a déclaré Faivre. “J’aimerais passer du temps avec mes petits-enfants et la famille.”

Le résident de DeKalb, John Walker, a annoncé son intention de briguer le siège du 7e quartier et a déjà organisé une rencontre le mois dernier.

Faivre siège au conseil municipal depuis sept ans. Il a décrit le temps qu’il a passé avec la ville comme une expérience d’apprentissage fantastique, ainsi qu’une opportunité humiliante de servir les gens de la communauté.

“J’ai vraiment apprécié le temps”, a déclaré Faivre. “Je pense qu’en tant que membre du conseil d’administration, j’ai vraiment aidé à façonner la direction que DeKalb prend maintenant. Comme en termes de développement professionnel, j’ai beaucoup appris et grandi dans mon développement professionnel en tant que membre du conseil en termes de capacité à collaborer ou à travailler et à trouver des compromis à certains des problèmes complexes auxquels notre communauté est confrontée. ”

Conseil municipal de Sycomore

Quatre postes d’échevin de la ville de Sycamore sont à pourvoir lors de l’élection consolidée du 4 avril. Ces échevins siègent au conseil municipal de Sycamore les premier et troisième lundis de chaque mois.

La greffière municipale Mary Kalk a déclaré que personne n’avait encore déposé de pétition de candidat.

Les quatre échevins dont le mandat expire en 2023 sont l’échevine du troisième quartier Nancy Copple, l’échevin du quatrième quartier David Stouffer, l’échevin du deuxième quartier Chuck Stowe et l’échevin du premier quartier Josh Huseman.

“Nous avons un mandat expirant dans chacun des quatre quartiers”, a déclaré Kalk.

District de DeKalb 428

Quatre postes de membres du conseil d’administration sont à pourvoir lors de l’élection consolidée du 4 avril. Ces membres siègent à la commission scolaire les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.

Jessica Rugerio du bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb a déclaré que personne n’avait déposé de pétition de candidat dans la course du conseil scolaire concernant le district 428 de DeKalb.

Quartier Sycomore 427

Trois postes de membres du conseil d’administration sont à pourvoir lors de l’élection consolidée du 4 avril.

Rugerio a déclaré que personne n’avait déposé de pétition de candidat dans la course à la commission scolaire concernant le district de Sycamore 427.

Gênes-Kingston District 424

Quatre postes de membres du conseil d’administration sont à pourvoir lors de l’élection consolidée du 4 avril.

Rugerio a déclaré que personne n’avait déposé de pétition de candidat dans la course à la commission scolaire concernant le district 424 de Gênes-Kingston.