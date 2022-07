Les courses de taureaux espagnoles reviennent avec des sensations fortes et de l’émotion

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le festival de taureaux de Pampelune, San Fermín, revient après une interruption de deux ans due à la pandémie de coronavirus.

Le festival a commencé le 6 juillet avec beaucoup d’enthousiasme et a réuni des familles et des amis pour la célébration.

Plus de 10 000 personnes ont enfilé le pantalon blanc, la ceinture et le foulard rouges habituels et ont rempli la place de la mairie pour son “chupinazo” traditionnel pour commencer les festivités de neuf jours.

Le festival démarre chaque jour avec des taureaux en cours d’exécution chaque matin à 8 heures

Un participant a déclaré qu’il avait raté le festival pendant son arrêt de deux ans en raison de COVID-19.

“Deux ans sans Pampelune, c’était très, très mauvais”, a-t-il déclaré à l’Associated Press en espagnol. “Quelle chance d’être avec des amis ici cette année à Pampelune. Fabuleux. Espérons que l’année prochaine il n’y aura plus de COVID.”

La ville de Pampelune compte près de 200 000 habitants, mais San Fermín amène près de 1 000 000 de personnes dans la ville espagnole. De nombreux participants ont le festival sur leur liste de souhaits.

“C’est une atmosphère incroyable, des gens incroyables, une opportunité incroyable de célébrer. Nous adorons ça ici”, a déclaré Harvey Miller, 21 ans, de Philadelphie, qui effectuait son premier voyage avec ses sœurs, Ashlei, 30 ans, et Kayla, 23.

“Je pense que les gens essaient de rattraper le temps perdu parce que deux ans de congé, c’est un moment”, a déclaré Miller. “Donc, tout le monde va très fort cette fois-ci et le festival est plus grand et meilleur que jamais.”

Le festival a réuni des amis et des familles de partout. Martín Chozas, 76 ans, d’Espagne, a assisté au festival pour la première fois et prévoit de rester “tant que le corps le supportera”.

“C’est comme aller au paradis”, a déclaré Chozas.

Le point culminant du festival est la course de taureaux du matin où des centaines de personnes, principalement des hommes, testent leur force et leur agilité le long d’un parcours de 956 mètres jusqu’aux arènes de Pampelune. Les taureaux sont ensuite tués par des toreros professionnels.

De plus, les participants profitent d’un certain nombre de restaurants et de bars à tapas, de fêtes spontanées et de spectacles pour les enfants.

Bien que les taureaux n’attaquent pas à moins d’être provoqués, le goring est une possibilité. Dans les sept courses qui ont eu lieu jusqu’à présent, il y a eu quatre encornages signalés. Goring est quelque chose que les participants embrassent, mais espèrent qu’ils ne se produiront pas.

Huit personnes ont été encornées lors du dernier festival en 2019. Seize personnes sont mortes dans la course de taureaux depuis 1910. Le dernier décès remonte à 2009. Les médecins de la Croix-Rouge espagnole sont sur les lieux pour répondre rapidement à toute blessure survenue pendant la course de taureaux. .

Avant la pandémie, le festival a été suspendu pendant la guerre civile espagnole dans les années 1930.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.