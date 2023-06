Les courses de cross-country de Princeton commencent lundi – Shaw Local

La première course estivale de l’équipe de cross-country de Princeton High School aura lieu lundi soir.

Les élèves intéressés doivent se retrouver devant le lycée du côté de l’avenue Euclid près du mât du drapeau à 19h

Tous les étudiants PHS actuels ou entrants sont invités à participer à des courses de cross-country aux dates et heures suivantes pendant le reste du mois de juin.

Mercredi 21 juin – 10 h

Vendredi 23 juin – 19h

Lundi 26 juin – 19h

Mercredi 28 juin – 10 h

Vendredi 30 juin – 19h

Course/marche de 5 km aux noix pour la SLA

Le Walnut 5K 2023 pour la SLA débutera à 8 h le samedi 1er juillet devant le Bureau Valley Elementary Walnut Campus au 323 South Main St. Les marcheurs sont encouragés à participer. Les frais d’inscription coûtent 20 $ et comprennent un t-shirt s’ils sont reçus avant le vendredi 23 juin.

Les chèques libellés à l’ordre de Running Through ALS LTD peuvent être envoyés à Running Through ALS LTD, PO Box 141, Walnut, Ill. 61376. Pour plus d’informations, contactez [email protected] ou 815-303-9348.

Formulaires d’inscription IVYFL disponibles

Les formulaires d’inscription sont disponibles pour l’Illinois Valley Youth Football League à Heartland Bank & Trust à Spring Valley.

L’IVYFL est une ligue de football de tacle ouverte aux jeunes des districts scolaires de Hall, DePue et Putnam County et des écoles privées de la vallée de l’Illinois entrant de la cinquième à la huitième année.

L’inscription et les formulaires physiques sont dus au plus tard le vendredi 30 juin. Pour plus d’informations, appelez Jack Boroski au 815-664-4577 ou Justin Boroski au 815-663-7951.