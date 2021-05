Les courses de chevaux refusent de tenir Bob Baffert pour responsable

Medina Spirit va courir dans le Preakness après tout. L’entraîneur Bob Baffert a une nouvelle personne à jeter sous le bus. Et ainsi, la tentative de blanchiment d’un test de dépistage positif qui va probablement coûter à Baffert son septième titre du Kentucky Derby a commencé pour de bon.

Après avoir abandonné le ridicule prétexte que Medina Spirit a été en quelque sorte saboté ou victime de la culture d’annulation – oui, Baffert y est allé lors de plusieurs entretiens lundi – il a fait un pas de plus vers la vérité mardi lorsqu’il a reconnu dans un communiqué que Medina Spirit avait été traité pour dermatite avec une pommade antifongique appelée Otomax jusqu’à la veille du Kentucky Derby. L’un des ingrédients d’Otomax? La bétaméthasone, le stéroïde qui est apparu dans le test de dépistage de drogue post-course de Medina Spirit.

Pendant ce temps, les responsables de Pimlico ont accepté de laisser Medina Spirit et un autre cheval entraîné par Baffert, Concert Tour, courir dans Preakness de samedi avec certaines conditions, notamment des tests de dépistage de drogue avant la course et une surveillance.

Vous pouvez voir ce qui se passe ici. À peine deux jours après une révélation qui entachera les courses de chevaux pour les années à venir, la volonté collective des courses de chevaux de tenir Baffert responsable semble déjà vacillante.

En supposant que l’échantillon divisé du test de Medina Spirit soit également positif – nous ne le saurons pas avant plusieurs jours ou peut-être des semaines – il sera officiellement dépouillé de la victoire au Derby. Alors, quelle est la prochaine étape dans le livre de jeu de Baffert? Blâmez le vétérinaire, niez la connaissance, évitez la responsabilité. Rincez et répétez.

« La recommandation vétérinaire était d’appliquer cette pommade quotidiennement pour soulager le cheval, aider à guérir la dermatite et l’empêcher de se propager », a déclaré Baffert dans un communiqué. «Mon étable a suivi cette recommandation et Medina Spirit a été traité avec Otomax une fois par jour jusqu’à la veille du Kentucky Derby. Hier, j’ai été informé que l’une des substances d’Otomax est la bétaméthasone.

Oh, vous venez d’être informé? Pause difficile, Bob.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que la pommade soit ce qui a provoqué l’apparition de la bétaméthasone dans le système de Medina Spirit, cette excuse est testée positive pour des niveaux élevés d’excréments équins.

Doit-on vraiment croire que le formateur le plus éminent d’Amérique, un entraîneur qui a fait l’objet d’un examen minutieux depuis un an pour une série de tests de dépistage positifs et qui travaille dans ce secteur depuis des décennies n’avait aucune idée de ce que contient le médicament topique. appliqué à son seul cheval Derby jusqu’à la veille de la course?

Comme l’a tweeté mardi l’éleveur de chevaux John Gunther de Glennwood Farm, dans le Kentucky, sur l’emballage de la pommade. Une recherche rapide sur Google de photos d’Otomax sur plusieurs sites Web vétérinaires confirme que la bétaméthasone figure en bonne place comme deuxième ingrédient.

Étant donné que la pouliche de Baffert, Gamine, a été disqualifiée de la troisième place dans le Kentucky Oaks de l’année dernière en raison d’un test positif à la bétaméthasone, il est difficile d’accepter qu’il ne s’agissait que d’un oubli dans la grange de Baffert.

Et pourtant, quel est le jeu final ici? D’où viendra la responsabilité?

Cela n’allait certainement pas commencer avec le Maryland Jockey Club, qui a permis à Medina Spirit d’entrer dans le Preakness et a ainsi évité un combat juridique compliqué que Baffert aurait sans aucun doute tenté de lancer. La condition principale est que Medina Spirit, s’il n’y a pas de bétaméthasone ou autre anomalie dans un test de dépistage de drogue effectué mercredi, sera autorisé à fonctionner samedi.

« TSG (The Stronach Group, qui possède la piste) et MJC se soucient profondément de l’intégrité du sport », a déclaré Alan Rifkin, conseiller juridique en chef du Maryland Jockey Club, lors du tirage au sort des postes mardi. «Cela inclut également l’intégrité de la procédure régulière. Nous sommes très heureux de l’avoir. Nous apprécions la participation de M. Baffert et la manière dont ses avocats s’y sont pris.

Oh, vous pariez qu’ils le font. Sans les entrées de Baffert, cela aurait été un champ de Preakness historiquement faible – peut-être le pire de tous les temps. Maintenant, ce sera probablement le Preakness le plus regardé et discuté depuis des années.

Et pour couronner le tout, il y a de très bonnes chances que ses chevaux finissent 1-2. Ne serait-ce pas tout à fait l’image que les courses hippiques américaines présenteraient au monde au milieu de l’un de ses scandales les plus embarrassants?

Il est clair dans quelle direction tout cela se dirige. Baffert sera dépouillé du Derby si l’échantillon divisé est positif, il soutiendra qu’il ne savait pas ce qu’il y avait dans la pommade prescrite par le vétérinaire, quelle que soit la sanction infligée sera atténuée par les commissions de course faibles autour du country et il sera de retour à Churchill au printemps prochain avec certains des 3 ans les plus rapides du monde. Comme pour tous les autres tests de dépistage positifs auxquels il a été confronté récemment, il y a toujours juste assez d’excuse pour se débarrasser – aussi absurde soit-elle.

La véritable responsabilité, en fin de compte, devra venir de l’intérieur.

Il était intéressant mardi qu’un représentant de Spendthrift Farm ait déclaré au Daily Racing Form qu’il transférait ses chevaux entraînés par Baffert à d’autres entraîneurs. C’est remarquable parce que Spendthrift était copropriétaire d’Authentic, que Baffert s’est entraîné pour remporter l’année dernière le Derby et la Breeders ‘Cup Classic.

Mais les autres suivront-ils? On verra.

Jusqu’à ce qu’il y ait un meilleur système dans les courses de chevaux pour attraper et punir ceux qui opèrent en dehors des règles, perdre des propriétaires importants est la seule véritable conséquence que Baffert est susceptible de subir. Le reste du sport, du moins en ce moment, n’est tout simplement pas à la hauteur.