Les courses de chevaux montrent sa majesté et son chagrin – avec Bob Baffert au milieu

BALTIMORE – Bob Baffert a marché dans un endroit familier – le cercle des vainqueurs d’une course Triple Crown – mais le printemps dans sa démarche semblait un peu moins dynamique. Toujours rapide avec une boutade – après avoir posé avec quelques aspirants de marine, il a crié: «Et restez à l’écart de Twitter» – il semblait presque maîtrisé, comme s’il essayait de traiter une journée qui résumait les courses de chevaux actuelles.

Le sport a toujours de la magie, produisant des moments époustouflants comme la course à l’arrivée de Preakness, où le trésor national de Baffert s’est faufilé devant Blazing Sevens d’une tête, avec Mage, vainqueur du Kentucky Derby, qui a terminé troisième.

Mais cela produit également un chagrin d’amour indescriptible, et les deux se sont à nouveau reflétés sous le faste d’une course Triple Crown. Plus tôt dans la journée, le cheval de Baffert, Havnameltdown, a dû être euthanasié sur la piste après s’être cassé la jambe gauche et avoir jeté son jockey, Luis Saez. (Saez a été emmené dans un hôpital local, mais les radiographies étaient négatives.) La mort du poulain fait suite à sept décès de chevaux entourant le Kentucky Derby et à la nouvelle d’un autre cheval en panne samedi à Churchill Downs.

Cela rend le tout difficile à concilier, la même foule qui a haleté d’horreur lorsque Havnameltdown s’est effondré en se délectant de la victoire de National Treasure.

Revoyez l’intégralité de la 148e édition des Preakness Stakes ! #Preakness148 pic.twitter.com/AaPb4L3GFE – NBC Sports (@NBCSports) 20 mai 2023

Que ce soit Baffert au milieu du bien et du mal, de la joie et de l’agonie, cela ne fait que le compliquer davantage. L’entraîneur du Temple de la renommée est le visage d’un sport où les vrais athlètes se confondent, méconnaissables pour le fan occasionnel. Sa masse de cheveux blancs est le marqueur le plus facilement identifiable du sport.

Mais Baffert n’avait pas participé à une course Triple Crown depuis deux ans, suspendu après que son cheval Medina Spirit ait été disqualifié de sa victoire au Derby du Kentucky. Dans le gouffre entre les deux, les courses de chevaux ont finalement convenu de normes nationales, la Horseracing Integrity and Safety Authority devant commencer mardi avec des normes nationales de sécurité et de dépistage des drogues. Mais Baffert est pris dans le tourbillon. Certains pensent qu’il est accusé à tort, d’autres le considèrent comme tout ce qui ne va pas avec les courses de chevaux.

Et maintenant ceci : un de ses chevaux meurt après une pause bancale à la porte, ce qui se produit lorsque des animaux de 1 000 livres chargent sur des pattes de bâton de lutin. Mais c’est arrivé à un entraîneur chargé d’un test positif pour un anti-inflammatoire. Six heures plus tard, il a levé un trophée et célébré le Preakness.

« Nous avons traversé une période difficile », a-t-il déclaré. « Nous avons eu des moments difficiles. Mais ce sont des jours comme celui-ci, ce n’est pas vraiment une justification. C’est juste le moment où nous pouvons en profiter. Je suis tellement reconnaissant envers ce cheval de nous avoir offert ce moment.

Les moments sont, en effet, fugaces dans les courses de chevaux. Baffert était assis avec sa cravate dorée et sa pochette de costume parfaite, mais a insisté sur le fait que les gens ne comprenaient pas le travail, sans parler de la tragédie, de la douleur et de la déception qui accompagnent les moments. Plus dans la Turfside Terrace, un groupe d’environ 80 personnes pourrait comprendre. Il y a deux semaines, le groupe de propriété de Mage a transformé le cercle des vainqueurs du Derby du Kentucky en un mosh pit, encombrant l’espace jusqu’aux bords. Le cheval appartient en partie à un syndicat, Commonwealth, destiné à aider à amener le sport des rois au roturier. Le buy-in ne coûte pas plus de 50 $ et 391 personnes possédaient une part du vainqueur du Derby.

Quelque 80 d’entre eux ont suivi le cheval jusqu’à Baltimore, convoquant un melting-pot parfait d’une fête. Mark Post est un agent du FBI à la retraite de 69 ans du Tennessee qui est allé à sa première course de chevaux en 1977, roulant jusqu’au parking bordé de gravier de Churchill Downs alors qu’il était stationné à Fort Knox. Andrew Ehrenberg, 25 ans, est un New-Yorkais avec un œil sur les investissements et pas la moindre idée sur les chevaux. Susie Martin est originaire de Louisville, dans le Kentucky, qui a grandi en allant au Derby, a passé ses 20 ans de mariage dans une boîte près de la ligne d’arrivée et a accueilli cette année Post pour un brunch pré-Derby, les deux seules se rencontrant après avoir tous deux investi en Mage.

« J’avais peur de trouver quelque chose à faire après la retraite », a déclaré Post, une casquette de baseball Mage perchée sur la tête. «Cela a été incroyable, pas seulement les courses de chevaux, mais la communauté. Je suis au paradis. »

Tous se sont bousculés pour regarder Mage se disputer la deuxième étape de la Triple Couronne, se tenant le long du rail du parcours en gazon pour regarder le cheval passer à toute vitesse, puis se repliant pour se rassembler autour d’une télévision pour le regarder finir. Les propriétaires du Commonwealth, Brian Doxtator et Chase Chamberlin, ont regardé au premier plan. Les deux ont admis que c’était différent, qu’aller au Derby alors que le tir 16-1 contre le Preakness alors que le favori augmentait l’anxiété et la pression.

« Nous sommes les seuls ici à poursuivre l’histoire », a déclaré Doxtator. «Tout le monde veut gagner le Preakness. Nous avons une chance de remporter la Triple Couronne.

Alors que Mage quittait sa grange, Chamberlin attendait son grand-père de 89 ans, Gordon, qui utilisait sa maison mobile pour suivre son petit-fils à travers le pays alors qu’il montrait des chevaux. Gordon a fondu en larmes alors que son fils le conduisait sur la piste de Pimlico.

Mais les livres d’histoires ne sont pas toujours écrits sur la piste, et juste au moment où les mages ont commencé à s’énerver en regardant leur cheval arriver devant, National Treasure a trouvé son rythme. Le groupe peut représenter le nouveau monde des courses de chevaux – un avenir d’application mobile à portée de main – mais le passé a toujours une emprise assez forte.

Dites ce que vous voulez à propos de Baffert, mais l’homme connaît son chemin autour d’un hippodrome. Il a choisi au début de cette semaine de mettre des œillères sur National Treasure, supposant à juste titre que le champ épuisé de sept chevaux n’avait pas beaucoup de vitesse. S’il pouvait amener son cheval relativement peu testé à l’avant et se concentrer uniquement sur la course, il pensait qu’il aurait une chance.

c’est exactement ce qui s’est passé. National Treasure a mené fil à fil dans une course au rythme modéré, envoyant son entraîneur à sa 17e victoire Triple Crown. D. Wayne Lukas est le prochain le plus proche à 14 ans. Mais Baffert a admis qu’il lui a fallu un certain temps pour même trouver son rythme en regardant la course, l’excitation tendue habituelle atténuée par ce qui s’était passé plus tôt.

Après que Havnameltdown ait été abattu, Baffert a déclaré qu’il avait été tellement submergé par l’émotion qu’il est ensuite retourné à la grange et n’est jamais revenu à l’avant jusqu’à ce qu’il soit temps pour le Preakness. Dans le calme de ces granges, quelques instants avant qu’il ne soit temps de marcher pour la grande course, les mages se rassemblaient à une extrémité du chemin, tandis que Baffert se tenait à quelques mètres. Doxtator et Chamberlin sont descendus pour dire bonjour, étreignant la femme de Baffert, Jill, qui a essuyé des larmes de ses yeux.

« Nous voulions juste vous souhaiter bonne chance », a déclaré Doxtator à Baffert.

Le Temple de la renommée a souri.

« Profitez de tout », a-t-il dit. « Ce n’est que de la crème maintenant. »

La crème des courses hippiques a fini par monter. Alors que les gens de Mage partaient découragés mais déterminés à poursuivre leur quête d’une avenue pour tous pour les courses de chevaux, Baffert se dirigea vers le cercle des gagnants. Après la remise du trophée et sa conférence de presse d’après-course, il est sorti de la tente d’interview.

Finalement, il retournait à sa grange, où dans une stalle le gagnant du Preakness Stakes se reposait, tandis qu’une autre stalle était inopinément vide.

(Photo de Jill et Bob Baffert : Rob Carr / Getty Images)