DONCASTER, Angleterre (AP) – Les courses de chevaux britanniques ont rendu hommage à la reine Elizabeth II dimanche alors que le sport préféré de la défunte monarque revenait après une pause de deux jours après sa mort.

Deux minutes de silence ont eu lieu à Doncaster avant la première course d’un programme qui comprenait la classique de course de plat de St. Leger, que le cheval de la reine Dunfermline a remporté en 1977 pour l’une de ses plus prestigieuses victoires.

Une vidéo montrant la reine lors de diverses courses au fil des ans, ainsi que certains de ses plus grands triomphes en tant que propriétaire, a ensuite été diffusée sur grand écran.

“Personne n’a jamais fait ou ne fera jamais autant depuis si longtemps pour les courses de chevaux que sa majesté la reine”, a déclaré le narrateur Brough Scott, un ancien jockey devenu présentateur de télévision, pendant la vidéo. “Le sport dans le monde lui sera à jamais redevable.”

Il a été suivi d’une longue ovation des jockeys et des officiels qui se sont alignés pour la cérémonie d’hommage.

La journée de course a eu lieu alors que le cercueil de la reine traversait la campagne écossaise dimanche dans un corbillard conduisant de son domaine d’été du château de Balmoral – où elle est décédée jeudi à l’âge de 96 ans – au palais Holyroodhouse à Édimbourg. Le voyage a conduit le corbillard à travers Dunfermline, la petite ville qui a donné son nom à son cheval gagnant du classique, où une foule s’est alignée sur un pont aérien pour le regarder passer.

À Doncaster, Eldar Eldarov a produit une poussée tardive sur le dernier mètre pour remporter le St. Leger de cette année par deux longueurs.

“Toute la nation est attristée par la perte de la reine, tout le monde dans la course a été durement touché car nous avons vraiment perdu notre patron”, a déclaré l’entraîneur d’Eldar Eldarov, Roger Varian. “Nous sommes reconnaissants que la course ait eu lieu aujourd’hui, je pense que c’est ce qu’elle aurait voulu.”

Les courses de chevaux étaient la grande fascination sportive de la reine, qui est devenue l’un des plus grands visages du sport en Grande-Bretagne et dans le monde.

Elle a eu plus de 1 800 gagnants en tant que propriétaire de chevaux de course, ses jockeys portant toujours du violet, de l’or et de l’écarlate – les couleurs des soies de course royales légendaires également utilisées par le père et l’arrière-grand-père.

Le jockey Frankie Dettori a monté plus de 50 gagnants pour la reine au cours des 30 dernières années. Dimanche, il a remporté les Coral Champagne Stakes sur Chaldean, mais s’est abstenu de sa sortie volante habituelle pour une célébration plus discrète.

“Il y a un peu d’ambiance vide dans la salle de pesée”, a déclaré Dettori à Sky Sports. « Je n’ai pas sauté par respect. Écoutez, nous continuons, mais c’est encore frais dans notre mémoire et nous devons faire avec. Mais elle va beaucoup nous manquer.

