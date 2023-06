Les courses de chevaux américaines ne sont pas «conçues pour le cheval», déclare un entraîneur à la lumière des décès du Kentucky Derby

Le courant18:32Une ribambelle de chevaux meurt sur un célèbre hippodrome

Les projecteurs auraient dû être braqués sur Mage pour avoir remporté le 149e Derby du Kentucky le 6 mai. Mais la mort de plusieurs autres les chevaux ont éclipsé l’événement lui-même et soulevé des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des chevaux dans le sport.

Douze chevaux à Churchill Downs, le berceau de la célèbre course de chevaux, ont été euthanasiés dans les semaines précédant et suivant le derby, en raison de blessures subies lors de courses ou de séances d’entraînement.

Les décès incluent les chevaux Chloe’s Dream et Freezing Point, qui ont subi des blessures lors de courses undercard.

Les décès ont incité la Horseracing Integrity and Safety Authority pour annoncer des mesures de sécurité et de santé supplémentaires, tels que des dépistages supplémentaires post-entrée des chevaux pour identifier ceux qui présentent un risque accru de blessure. Il demandera également à son unité d’intégrité et de bien-être de collecter des échantillons de sang et de cheveux pour tous les décès à utiliser dans les enquêtes.

Churchill Downs a également annoncé qu’il limiterait immédiatement les chevaux à quatre départs au cours d’une période continue de huit semaines et imposerait des normes d’inéligibilité pour les moins performants.

Mais ces décès ne sont pas rares; des centaines de pur-sang meurent dans le monde entier sur les pistes de course chaque année, selon la base de données sur les blessures équines du Jockey Club.

L’Américaine Gina Rarick est dresseuse de chevaux de course pur-sang depuis 15 ans, mais elle travaille actuellement en France. Elle s’est dite troublée par la façon dont les courses de chevaux se déroulent aux États-Unis.

« Si la course était la façon dont la course est en Europe [or] partout dans le monde, ce serait fantastique », a-t-elle déclaré Le Courant Matt Galloway.

« Je ne pense pas que le système américain soit conçu en pensant au cheval. D’énormes changements doivent être apportés, mais je ne sais pas si l’industrie se réveillera et les fera assez tôt. »

Voici une partie de leur conversation.

Un cheval se dirige vers la piste pour une séance d’entraînement à Churchill Downs. 12 chevaux sont morts ou ont été euthanasiés dans les jours précédant et suivant le 149e Derby du Kentucky. (Charlie Riedel/Associated Press)

En 2019, vous avez écrit une pièce à propos d’une crise qui, selon vous, secouait les courses de chevaux. Vingt-deux chevaux cette année-là ont été tués sur une seule piste. Quelle est la crise qui secoue ce sport et cette industrie ?

La crise qui secoue l’industrie en Amérique et un peu au Canada… c’est que le système en Amérique du Nord n’est pas particulièrement favorable au cheval.

Cela a commencé, évidemment, en Europe, mais c’est loin, très loin de ses racines européennes, et la course en Amérique du Nord est vraiment un sport différent de la course dans le reste du monde et surtout de la course en Europe.

Dans le reste du monde et en Europe, alors qu’il y a des morts — on ne peut pas dire qu’il n’y en ait pas — le taux d’accidents mortels pour les chevaux est bien inférieur celle observée en Amérique du Nord.

Travailler les chevaux de la même manière tous les jours n’est qu’une recette pour marteler les articulations et le genre de taux de panne que vous voyez ici. -Gina Rarick, dresseuse de chevaux de course

Parlez-moi donc des différences. Vous travaillez en Europe. Comment un cheval pur-sang est-il entraîné en Europe par rapport aux États-Unis – ou à votre point de vue, ici au Canada?

En Amérique et au Canada, les chevaux sont entraînés, en gros, sur l’hippodrome où ils courent.

Alors ils s’entraînent et courent sur la même surface. Ils s’entraînent sur une courte piste de terre uniformément plate et courent dans la même direction tous les jours. Et la plupart des programmes de course en Amérique du Nord et au Canada s’articulent autour de courses très courtes : des courses de sprint de 1 000 à 1 400 mètres de long.

Nous avons des hippodromes dans toute l’Europe qui se déroulent principalement sur du gazon. Nous n’avons pas de courses de terre. Nous avons une poignée de pistes synthétiques, mais la plupart de nos courses se déroulent sur du gazon.

Il se déroule sur des surfaces variées. Nos hippodromes vont à droite, à gauche, en ligne droite, en montée, en descente. C’est une surface beaucoup plus variée et naturelle sur laquelle courir.

Mage, monté par le jockey Javier Castellano, franchit la ligne d’arrivée pour remporter la 149e édition du Derby du Kentucky à Churchill Downs à Louisville le 6 mai 2023. (Sam Mallon/Getty Images)

Et la plupart de nos chevaux ne sont pas entraînés à l’hippodrome…. En général, [they] sont formés dans des centres de formation privés ou des centres de formation agréés par l’État dans tout le pays.

Ainsi, les chevaux sont en fait expédiés sur l’hippodrome le jour de la course, ce qui signifie qu’ils sont entraînés sur des surfaces de course où il y a plus d’arbres ; ils voient de l’herbe. C’est un tout autre environnement pour le cheval qu’en Amérique du Nord.

Quelle différence cela fait-il pour le cheval ?

Si le cheval court dans la même direction, sur le même type de piste, jour après jour, tous les muscles et les os sont sollicités de la même manière chaque jour. Il n’y a pas de variation.

Si vous êtes un être humain, imaginez que vous faites de l’haltérophilie, mais uniquement avec votre bras droit et uniquement sur la même machine tous les jours, et que vous ne variez jamais l’entraînement. Eh bien, ce qui va se passer, c’est que le reste de votre corps ne va pas suivre.

Travailler les chevaux de la même manière tous les jours n’est qu’une recette pour marteler les articulations et le genre de taux de panne que vous voyez ici.

Le champ de chevaux autour du dernier virage lors de la 149e édition du Kentucky Derby à Churchill Downs à Louisville le 6 mai. (Grace Hollars-USA TODAY Sports via Reuters)

Vous avez écrit en 2019 que chaque fois que quelque chose comme ça se produit… les appels à l’interdiction des courses se font plus forts. Les animaux meurent dans ce sport. Pourquoi ces appels sont-ils erronés ?

Eh bien, parce que les gens qui veulent que les courses s’arrêtent et ceux qui veulent que tout type de sport impliquant des animaux s’arrête doivent comprendre… un cheval est un animal de travail.

Ce n’est pas un chien ou un chat ou un animal domestique que vous allez amener dans votre salon. Un cheval est né, a grandi et a traversé des siècles pour se développer, pour travailler avec les humains.

Ils n’ont plus besoin de tirer des tracteurs, ils n’ont plus besoin de tirer la charrue, et ils ont donc évolué pour devenir des chevaux de sport.

Si nous arrêtons de travailler avec les chevaux, les chevaux n’ont plus besoin d’être là. Vous ne pouvez pas les laisser tous s’ébattre quelque part dans un champ. La nature n’est pas gentille de cette façon. Ces chevaux sont extrêmement bien soignés et ont l’habitude d’être extrêmement bien soignés.

C’est un animal fantastique. C’est un sport fantastique… Si nous pouvions apporter des changements, nous pourrions faire baisser ce taux de mortalité et permettre au sport de continuer parce que c’est un sport incroyable et magnifique.

Les questions et réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté. Avec des fichiers de l’Associated Press. Produit par Inès Colabrese.