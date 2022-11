Les courses critiques du Sénat américain ont encore des jours de vote à compter

Les républicains se sont rapprochés d’une majorité étroite à la Chambre tandis que le contrôle du Sénat reposait sur quelques courses serrées lors d’une élection de mi-mandat qui déterminera le type de Congrès auquel le président américain Joe Biden devra faire face au cours des deux prochaines années, tout en fixant le tableau pour le cycle de l’élection présidentielle de 2024.

L’un ou l’autre des partis pourrait obtenir une majorité au Sénat avec des victoires au Nevada et en Arizona – où les courses étaient trop tôt pour être annoncées.

Mais il y avait aussi une forte possibilité que, comme au début de 2021, la majorité au Sénat se résume à un second tour en Géorgie. Le sénateur démocrate Raphael Warnock a dirigé Herschel Walker, mais chacun n’a pas réussi à atteindre le seuil de 50% pour gagner en raison de candidats alternatifs qui abandonneront le second tour le 6 décembre.

Lors de la session actuelle du Congrès, le Sénat est à 50-50, mais la vice-présidente Kamala Harris n’accorde aucun vote décisif aux démocrates.

Les républicains devraient détenir une avance de 49-48 pour la prochaine session. Alors que la course en Alaska est encore trop proche pour être annoncée, c’est une bataille entre deux candidats républicains, la titulaire Lisa Murkowski et Kelly Tshibaka, soutenue par Donald Trump.

Tous les regards se tourneront donc vers le Nevada et l’Arizona avant qu’un ruissellement ne se produise en Géorgie.

Le candidat républicain au Sénat Adam Laxalt embrasse sa femme, Jamie, mardi soir à Las Vegas. Si Laxalt renvoyait le siège du Sénat du Nevada à son parti, les démocrates devront conserver leurs sièges en Arizona et en Géorgie pour conserver le contrôle du Sénat américain. (Mario Tama/Getty Images)

Le républicain Blake Masters, un responsable de l’investissement, suit le sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona de cinq points de pourcentage, tandis qu’un concours du Nevada entre le sénateur démocrate Catherine Cortez Masto et le républicain Adam Laxalt n’a pas encore été convoqué, Laxalt étant actuellement en tête par plus de deux points de pourcentage.

Cela pourrait prendre plusieurs jours avant de savoir qui a remporté ces courses au Sénat, ainsi que dans plusieurs districts de la Chambre, en partie en raison des règles de dépouillement des bulletins de vote.

La vague House dirigée par McCarthy pourrait ne pas se matérialiser

Le contrôle du Congrès affectera l’agenda de Biden. Les républicains de la Chambre seraient susceptibles de lancer une série d’enquêtes sur Biden, sa famille et son administration s’ils prenaient le pouvoir, tandis qu’une prise de contrôle républicaine du Sénat pourrait voir les choix du président pour la justice fédérale se heurter à une vive résistance.

À la Chambre, les républicains étaient à moins d’une douzaine de sièges sur les 218 nécessaires pour prendre le contrôle, tandis que les démocrates gardaient des sièges dans des districts allant de la Virginie à la Pennsylvanie en passant par le Kansas.

Dans une victoire particulièrement symbolique pour le Parti républicain, le Québécois Sean Patrick Maloney de New York, le chef de campagne démocrate de la Chambre, a perdu sa candidature pour un sixième mandat. D’un autre côté, les démocrates espéraient une reprise de Lauren Boebert, passionnée d’armes à feu d’extrême droite, dans le Colorado, bien que la course soit actuellement si serrée qu’elle déclencherait un recomptage automatique.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, arrive pour parler mercredi à Washington. McCarthy espère succéder à la démocrate Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre si les républicains prennent le contrôle de la chambre. (Alex Brandon/Associated Press)

Avec des millions de votes toujours non comptés mercredi dans l’État le plus peuplé du pays, la Californie, l’incertitude persiste pour environ une douzaine des 52 concours de la Chambre de l’État.

Une petite majorité à la Chambre poserait un grand défi aux républicains et en particulier au représentant californien Kevin McCarthy, qui est en passe d’être président de la Chambre et aurait peu de marge d’erreur dans la navigation d’une chambre de membres désireux de tirer parti de leurs votes pour avancer. leur propre ordre du jour.

“Écoutez, on nous a dit que nous allions avoir une vague incroyable”, a déclaré le représentant de l’Arizona Andy Biggs, un chef du House Freedom Caucus conservateur, dans une émission en ligne.

“Si cela avait été le cas … vous diriez:” Eh bien, d’accord, Kevin est le candidat républicain présumé à la présidence. Mais je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse.”

Le Nevada, en Arizona, fixe des attentes en matière de calendrier

Au Nevada, le décompte des voix en cours comprend plus de 100 000 bulletins de vote encore à compiler qui ont été livrés dans des boîtes de dépôt le jour du scrutin et envoyés par la poste. Les greffiers électoraux du Nevada compteront les bulletins de vote reçus jusqu’au 12 novembre, à condition qu’ils portent le cachet de la poste le jour du scrutin. Les responsables ont jusqu’au 17 novembre pour terminer le décompte et soumettre un rapport au bureau du secrétaire d’État du Nevada, conformément à la loi de l’État.

Les responsables électoraux des deux comtés les plus peuplés, englobant les centres de population de Las Vegas et de Reno, ont averti qu’il faudrait des jours pour traiter les bulletins de vote en suspens.

Un travailleur électoral compile les bulletins de vote par correspondance au département des élections du comté de Clark mercredi à Las Vegas. Les bulletins de vote postaux portant le cachet de la poste au Nevada le jour du scrutin ou plus tôt peuvent être comptés s’ils sont reçus avant samedi. (Gregory Bull/Associated Press)

Des centaines d’employés travaillent pour traiter les bulletins de vote le plus rapidement possible, et “chaque pièce d’équipement dont nous disposons pour traiter le courrier sera utilisée”, a déclaré le registraire des électeurs Joe Gloria.

Le décompte se poursuivra tout le week-end. Pour tous les bulletins de vote qui nécessitent un “remède” – ce qui peut se produire si la signature sur l’enveloppe du bulletin de vote ne semble pas correspondre à la signature de l’électeur au dossier – les électeurs auront jusqu’à la fermeture des bureaux lundi pour régler le problème, a déclaré Gloria.

Mercredi après-midi, le comté le plus peuplé d’Arizona a déclaré qu’il restait quelque 400 000 votes à compter. En outre, ces responsables du comté de Maricopa ont déclaré que les commissions d’audit examineraient certains décomptes samedi.

REGARDER | La participation de la génération Z et le déni électoral parmi les facteurs à moyen terme, déclare le politologue géorgien :

“Cette course est loin d’être terminée”, déclare un expert américain en politique Andra Gillespie, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Emory d’Atlanta, décompose les midterms américains, car le contrôle du Sénat américain et de la Chambre est encore inconnu.

Les responsables de Maricopa ont déclaré qu’environ 17 000 bulletins de vote avaient été affectés par un incident d’impression qui empêchait les compteurs de voter de lire certains bulletins de vote, un problème qui a ralenti le vote dans certains endroits et exaspéré les républicains qui comptaient sur une forte participation le jour du scrutin. Les responsables du comté ont déclaré que tous les bulletins de vote seraient comptés, mais n’ont donné aucun délai pour le faire.

“Il n’y a pas d’élection parfaite. Hier n’était pas une élection parfaite”, a déclaré Bill Gates, président du conseil de surveillance, aux journalistes plus tôt dans la journée. “Nous allons en tirer des leçons et faire mieux.”

Pendant ce temps, les républicains qui contrôlent le conseil de surveillance de trois membres du comté de Cochise, dans le sud-est de l’Arizona, ont voté mercredi pour faire appel de la décision d’un juge qui les empêchait de compter à la main tous les bulletins de vote, qui sont également compilés par des machines.

Les efforts pour compter les bulletins de vote à la main dans le comté et ailleurs dans le pays sont motivés par des inquiétudes infondées chez certains républicains selon lesquelles des problèmes avec les machines de comptage des votes ou la fraude électorale ont conduit à la défaite de Trump en 2020.

Les courses des gouverneurs ont pris une importance démesurée à mi-parcours de cette année, en particulier dans les États du champ de bataille qui pourraient aider à décider des résultats de l’élection présidentielle de 2024. Les démocrates ont tenu bon à New York, au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie dans des courses généralement compétitives, tandis que les républicains ont gagné avec de la marge dans les concours de gouverneur de Floride, du Texas et de Géorgie.

La course du gouverneur de l’Arizona est surveillée de près. L’ancienne présentatrice de nouvelles télévisées Kari Lake avait environ un demi-point de retard sur la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs dans la course au poste de gouverneur, un concours qui était fortement centré sur les allégations de fraude sans fondement de Lake lors des élections de 2020.