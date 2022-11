Les courses californiennes instables pourraient faire basculer le contrôle de la maison américaine

LOS ANGELES (AP) – Le résultat d’une série de courses californiennes étroitement assorties qui pourraient jouer dans le contrôle de la chambre est resté instable vendredi, alors que des millions de bulletins de vote sont restés non comptés dans l’État le plus peuplé du pays.

Plus d’une douzaine de courses dans l’État sont restées en jeu, bien que seule une poignée ait été considérée comme suffisamment serrée pour aller dans les deux sens. Il faut 218 sièges pour contrôler la Chambre. Les républicains en avaient bloqué 211 depuis longtemps, les démocrates en réclamant 199.

Cela pourrait prendre des jours, voire des semaines, pour déterminer qui recevra le marteau l’année prochaine.

Si les démocrates ne parvenaient pas à protéger leur faible majorité, le représentant républicain Kevin McCarthy de Bakersfield serait en ligne pour remplacer la présidente Nancy Pelosi de San Francisco.

En Californie, les principaux champs de bataille sont le comté d’Orange – une étendue de banlieue au sud-est de Los Angeles qui était autrefois un bastion du GOP mais qui est devenue de plus en plus diversifiée et démocratique – et la vallée centrale, une étendue intérieure parfois appelée le saladier du pays pour sa production agricole.

L’une des courses les plus serrées a opposé la représentante démocrate Katie Porter, une star de l’aile progressiste du parti, au républicain Scott Baugh, un ancien législateur, dans un district du comté d’Orange à peu près également divisé entre démocrates et républicains.

Les retours ont montré que Porter élargissait son avance étroite à 4 555 voix, soit 51,2% à 48,8% pour Baugh. Auparavant, l’avantage de Porter était d’environ 3 000 votes.

Dans un autre combat serré dans un district à tendance démocrate au nord de Los Angeles, le représentant républicain américain Mike Garcia a vu son avantage confortable sur le challenger démocrate Christy Smith légèrement baisser. Sa marge est restée à 12 points, 56% à 44%.

Les démocrates ont longtemps dominé la délégation du Congrès californien, qui passera à 52 sièges l’année prochaine, contre 53 sièges, car sa croissance démographique est au point mort, bien qu’elle reste la plus grande délégation du Congrès.

Dans le mandat actuel, les républicains ne détiennent que 11 des 53 sièges dans l’État fortement démocrate.

Avec un décompte incomplet, les républicains ont remporté six courses jusqu’à présent et menaient dans six autres.

Les démocrates ont remporté 30 sièges et étaient en tête dans 10 autres concours. Dans deux de ces courses, seuls les démocrates étaient sur le bulletin de vote, ce qui signifie que le parti détiendra le contrôle de ces sièges.

Mais beaucoup d’incertitudes subsistaient. Jeudi, près de 5 millions de bulletins de vote restaient non comptés dans tout l’État.

À l’est de Los Angeles, le représentant républicain Ken Calvert a repris la tête après avoir suivi le démocrate Will Rollins. Avec environ la moitié des votes comptés, Calvert détenait un avantage de 1 point. Calvert, élu pour la première fois en 1992, est le plus ancien républicain de la délégation du Congrès de Californie.

Dans le 22e district de la vallée centrale, où environ la moitié des votes ont été comptés, une mise à jour a montré que le démocrate Rudy Salas prenait la tête du représentant républicain David Valadao, qui a voté pour destituer le président de l’époque, Donald Trump. Les deux sont divisés par 5 points, après que Valadao ait eu plus de 8 points d’avance.

Dans un quartier compétitif ancré dans le comté de San Diego, le représentant démocrate Mike Levin a vu son avantage croître légèrement face à l’homme d’affaires républicain Brian Maryott. Levin détient une marge de 4 points, avec environ les deux tiers des votes comptés.

Le président Joe Biden était dans le district dans les derniers jours de la campagne dans l’espoir d’augmenter les chances de Levin.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours.

Michael R. Blood, Associated Press