Les courses au Sénat dans l’Iowa, l’Utah et Washington, brièvement expliquées

À chaque cycle, il y a les courses évidentes au Sénat qui pourraient décider de la majorité. La Géorgie, la Pennsylvanie et le Nevada, par exemple, sont les concours les plus surveillés qui entrent dans cette catégorie à mi-parcours de cette année. Au-delà de ceux-ci, cependant, il existe quelques États où une dynamique unique a rendu les courses plus compétitives – et intéressantes – que prévu.

Dans l’Iowa, l’Utah et Washington, les compétitions au Sénat sont encore susceptibles de favoriser les titulaires – qui conservent des avantages partisans majeurs – mais les sondages dans ces endroits ont été plus serrés que prévu car les challengers ont lancé des campagnes étonnamment fortes.

Dans chacune de ces races, les tendances politiques des États et les avantages des candidats en poste en font une bataille difficile pour ceux qui cherchent à les renverser. Pourtant, la proximité des enquêtes récentes a été surprenante, laissant la porte ouverte à des bouleversements potentiels.

« À chaque cycle, en particulier au Sénat, il y a une course à tout le monde. Je pense que n’importe laquelle de ces courses peut être une option pour cette course à tout le monde », déclare J. Miles Coleman, expert en élections au Crystal Ball de Saboto à l’Université de Virginie.

Iowa

Dans l’Iowa, le sénateur Chuck Grassley (R) fait face à l’une des courses de réélection les plus compétitives de sa carrière contre l’amiral de la marine à la retraite Mike Franken (D). Grassley, 89 ans, deviendrait l’un des plus anciens législateurs à avoir jamais siégé au Congrès s’il gagnait. Franken a fait valoir qu’il fournirait une alternative plus indépendante – et fraîche.

Un incontournable du Sénat qui brigue son huitième mandat, Grassley a facilement remporté la plupart de ses courses précédentes, même si ses marges pourraient être beaucoup plus serrées cette fois-ci. Selon la moyenne des sondages FiveThirtyEight, Grassley devance Franken d’environ sept points de pourcentage. En 2016, il a battu son concurrent démocrate de plus de 20.

“Cela me dit que Franken mène une campagne compétente et a une chance de vaincre l’apparemment invincible Chuck Grassley”, a déclaré la sondeuse J. Ann Selzer au Des Moines Register en octobre après qu’une enquête qu’elle a menée pour la publication a montré les deux candidats dans trois points de pourcentage l’un de l’autre parmi les électeurs probables.

La candidature de Grassley a été affaiblie en 2022 par quelques facteurs, notamment des taux de désapprobation plus élevés, motivés par son alignement avec Trump, et un examen minutieux de son âge, que 60% des électeurs considéraient comme une préoccupation dans le sondage Des Moines Register.

“Je pense que certains habitants de l’Iowa pensent qu’il est tout simplement trop vieux pour le travail et ne sont pas sûrs qu’il sera efficace pour faire le travail au cours des six prochaines années”, déclare Dave Peterson, politologue de l’État de l’Iowa. Grassley s’est défendu en soulignant son horaire de travail chargé, ainsi que l’ancienneté qu’il a acquise au Sénat, ce qui, selon les républicains, donne plus de poids à l’État.

Franken, quant à lui, a fait valoir que la politique était devenue trop controversée, dénonçant la partisanerie de Grassley et se présentant comme une option indépendante qui place « le pays au-dessus du parti ». Il a également souligné son soutien au droit à l’avortement et à la défense de programmes comme la sécurité sociale, et a fait l’objet d’un examen minutieux pour des allégations selon lesquelles il aurait embrassé un ancien membre du personnel sans son consentement en mars dernier, ce qu’il a nié.

Les démocrates nationaux ont hésité à investir dans cette course après que le parti ait perdu les élections au Sénat et que plusieurs courses à la Chambre y aient consacré des ressources importantes en 2020. En tant que telle, la candidature de Franken reste un long terme, bien qu’il ait fait plus de progrès que les démocrates ne l’avaient initialement prévu.

Utah

Le sénateur Mike Lee regarde un défi solide d’un candidat qu’il a déjà voté pour lui-même.

Lee s’est opposé à Trump lors des élections de 2016, soutenant à la place le candidat indépendant et ancien officier de la CIA Evan McMullin. Six ans plus tard, McMullin, un ancien républicain, se présente maintenant au siège de Lee en tant qu’indépendant, se positionnant à nouveau comme l’option anti-Trump.

“C’est un État républicain, mais ce n’est pas nécessairement un État pro-Trump”, explique Coleman, de l’Utah.

Lee s’est finalement allié à Trump, et il a été critiqué pour son soutien aux tentatives de l’ancien président de contester les résultats des élections de 2020. Bien que Lee n’ait pas voté pour contester les résultats électoraux comme certains de ses autres collègues du Sénat, des SMS avec l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows ont révélé qu’il avait soutenu d’autres régimes juridiques pour contester les résultats. McMullin s’est emparé des actions de Lee dans le cadre de sa campagne, arguant que cette élection sert de “point zéro pour la défense de la démocratie américaine”.

McMullin vise à rallier le soutien des républicains et démocrates modérés – qui ne présentent pas leur propre candidat dans la course. Le sénateur Mitt Romney a également choisi de ne pas approuver les élections, une décision qui pourrait potentiellement aider McMullin à gagner certains de ses partisans.

Lee a fait valoir que les positions de McMullin ne sont pas claires et qu’il est un démocrate camouflé en indépendant. Lee conserve également un avantage certain dans l’État, où une majorité d’électeurs ont toujours soutenu Trump en 2020, et où la moyenne des sondages FiveThirtyEight le place en tête d’environ dix points. Il a cependant reconnu le succès de la course de McMullin, notant récemment que “c’est proche”.

Washington

La sénatrice Patty Murray (D) est un autre vétéran de DC dont la course a suscité une attention surprenante malgré son déroulement dans un état bleu profond.

Murray, un titulaire de cinq mandats, se présente contre Tiffany Smiley (R), une défenseure des affaires des anciens combattants et une solide collectrice de fonds qui affirme que Murray n’est pas en contact avec ses électeurs de la même manière qu’elle l’était lors de sa première candidature. Smiley a mis l’accent à la fois sur l’inflation et sur la hausse de la criminalité pendant la pandémie, arguant que les démocrates sont responsables des deux.

“S’il y a une situation de type anti-titulaire, anti-establishment, cela pourrait l’alimenter pour Smiley”, déclare Jessica Taylor, experte en élections sénatoriales chez Cook Political Report.

Murray, pour sa part, a souligné son soutien à la loi sur la réduction de l’inflation, qui réduirait les coûts des médicaments sur ordonnance, et à sa défense du droit à l’avortement, sur lequel Smiley a pris une position plus vague. Smiley a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une interdiction nationale ou un vote national codifiant Roe dans la loi.

Alors que Murray a réalisé une solide performance contre Smiley dans les deux premières primaires de l’État plus tôt cette année, remportant 52% contre 34% pour son adversaire, les sondages se sont rapprochés dans les semaines qui ont suivi, incitant les démocrates à injecter plus d’argent dans la course. La moyenne des sondages de FiveThirtyEight a Murray en hausse de seulement six points, signe que la campagne de Smiley a pris de l’ampleur et pourrait bénéficier d’un coup de pouce national dans l’énergie républicaine. Contrairement aux deux autres titulaires, le parti de Murray perd plutôt que de gagner de l’élan auprès des électeurs à l’approche du jour des élections, ce qui rend les républicains plus optimistes sur Smiley à l’approche du jour des élections.

Les experts politiques notent que Smiley aurait encore beaucoup de terrain à rattraper compte tenu de l’important penchant démocrate de l’État, cependant, et étaient sceptiques quant à sa capacité à le couvrir entièrement.

Pour cette raison, Murray reste la favorite, bien qu’elle ait averti les démocrates de ne pas se complaire. “Nous sommes un État démocrate si les gens votent”, a-t-elle déclaré lors d’un récent événement, selon un rapport du New York Times.