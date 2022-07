Les cours universitaires deviennent musicaux

Harry Styles n’est pas seulement un chanteur à succès. Il fera bientôt l’objet d’un cours dispensé par la Texas State University. Si l’initiative peut paraître surprenante, elle est loin d’être un cas isolé. De nombreuses universités aux États-Unis et au Royaume-Uni proposent désormais à leurs étudiants des cours axés sur les grands noms de la musique.

Louie Dean Valencia, professeur agrégé d’histoire numérique à la Texas State University, prend Harry Styles très au sérieux. A tel point qu’il donnera un cours dédié exclusivement à l’interprète de “Watermelon Sugar”, dès le printemps prochain. Le chercheur a annoncé la nouvelle, le 16 juillet, sur Twitter, pour le plus grand plaisir des nombreux fans de la star britannique.

C’est officiel, officiel. J’enseigne le tout premier cours universitaire au monde sur le travail de #HarryStyles se passe au printemps 2023 à @TXST Université (voir description). Voici à quoi ressemble le mandat. Allons-y ! 😊 pic.twitter.com/1z3vMZoxRV — Louie Dean Valencia (@BurntCitrus) 16 juillet 2022

Le cours se concentrera sur l’héritage musical de Harry Styles, ainsi que sur le “développement culturel et politique de la célébrité moderne en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité, de race, de classe, de nation et de mondialisme, de médias, de mode, de culture des fans, la culture Internet et le consumérisme. Comme l’explique Louie Dean Valencia sur les réseaux sociaux, il ne s’agit pas de parler de la vie privée de la star de 28 ans, mais plutôt d’étudier “son art et son activisme public”, ainsi que les films, les chansons, les oeuvres de fiction et d’écrits philosophiques qui l’ont influencé. « Tout comme nous étudions le travail de Shakespeare, Toni Morrison, Virginia Woolf ou n’importe quel grand artiste », explique le professeur.

Quand les musiciens deviennent des sujets d’intérêt académique

Louie Dean Valencia est un fan autoproclamé de Harry Styles et a eu l’idée de dédier un cours universitaire au chanteur pendant le verrouillage de l’été 2020. «Quand je ne pouvais pas voyager pour faire mes recherches habituelles, j’ai commencé à faire des recherches sur Harry – en me concentrant sur son art, la façon dont la masculinité a changé au cours de la dernière décennie, la culture des célébrités et Internet», a déclaré l’universitaire à NBC Dallas-Fort Worth.

Les mélomanes qui souhaitent se plonger dans la discographie de Harry Styles en classe pourront postuler à la Texas State University cet automne. Cependant, la priorité sera donnée aux étudiants qui fréquentent déjà l’institution texane.

La Texas State University n’est pas la seule à proposer un cours spécifiquement dédié à l’étude d’un chanteur à succès. Le Clive Davis Institute de l’Université de New York propose depuis février un cours qui retrace la carrière de Taylor Swift, depuis ses débuts d’enregistrement à Nashville, Tennessee, jusqu’à sa transformation en mégastar mondiale. De même, en octobre, l’Université de Liverpool a lancé un programme de maîtrise sur les Beatles. Les étudiants inscrits au cours passent un an à explorer l’impact culturel et économique du groupe sur la ville britannique à travers des séminaires et des visites dans les lieux de Liverpool. Sans surprise, les deux programmes sont très populaires auprès des étudiants.

