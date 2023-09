Les cours d’eau à saumon de l’Île-du-Prince-Édouard bénéficient d’un nouveau projet de bassin versant

Un groupe de bassin versant de l’Île-du-Prince-Édouard espère que la baignade sera plus douce pour les saumons qui reviendront frayer cet automne, grâce à un nouveau projet pilote mené en partenariat avec la Fédération canadienne de la faune et la fédération du saumon atlantique.

La succursale de Souris et de la région de la PEI Wildlife Federation dirige le projet, qui s’appuie sur le travail déjà réalisé dans l’Ouest canadien tout en l’adaptant aux conditions uniques de la province.

L’objectif est d’éliminer les barrières qui empêchent le saumon et d’autres types de poissons de remonter le courant. Keila Miller, co-coordonnatrice des bassins versants, a déclaré que le saumon a de la difficulté à accéder aux rivières de l’Île où il fraye à l’automne.

« Dans notre région, il y a cinq points d’accès à la plage par lesquels ils doivent traverser », a-t-elle expliqué. « C’est très rocheux, et s’il est bloqué, ils ne peuvent pas remonter jusqu’à leurs rivières natales pour frayer et pondre leurs œufs, ce qui est leur instinct naturel. Ils veulent retourner d’où ils viennent. »

L’eau était peu profonde à l’accès à la plage, a déclaré Miller, alors les équipages de Souris ont utilisé des roches et du bois flotté à proximité pour créer un méandre de rivière plus profond que le saumon peut utiliser pour se rendre à ses frayères.

Un saumon de l’Atlantique bondit en nageant dans un enclos de ferme près d’Eastport, dans le Maine, le 12 octobre 2008. Le saumon est considéré comme anadrome, ce qui signifie qu’il vit à la fois en eau douce et en eau salée. (The Associated Press)

Il pourrait encore y avoir d’autres obstacles plus en amont, a déclaré Miller. Cela inclut les arbres abattus par la tempête post-tropicale Fiona et, puisque la région est fortement boisée, les barrières créées par les castors.

« Si c’est bloqué ici, alors les saumons ne peuvent pas remonter. S’ils ne peuvent pas entrer ici, alors cela ne sert à rien de faire des travaux de restauration en amont », a déclaré Miller.

« Les chiffres diminuent. Ils ne sont pas très bas, il n’y a pas de sonnette d’alarme, mais nous en sommes presque à ce stade. Nous faisons nos décomptes année après année, et ils diminuent un peu. Donc nous il faut être proactif. »

Des défis uniques

Un projet similaire de la Fédération canadienne de la faune a eu lieu en Alberta et en Colombie-Britannique, mais Miller a déclaré que certains des défis sont différents à l’Île-du-Prince-Édouard.

« Ils ne se rendaient pas compte à quel point ces rivières étaient petites… pour le saumon de l’Atlantique. Ils travaillent avec le saumon du Pacifique et ils ont d’immenses rivières », a déclaré Miller. « Ils ne se rendaient pas compte que les castors avaient un effet dissuasif. »

Il existe d’autres obstacles plus en amont, comme les arbres abattus par la tempête post-tropicale Fiona. (Shane Hennessey/CBC)

Miller a déclaré que le travail qu’ils effectuent actuellement créera un modèle qui pourrait être utile dans d’autres provinces de l’Atlantique confrontées à des problèmes similaires.

« Cela a été une courbe d’apprentissage pour nous tous, mais nous pouvons maintenant utiliser ce modèle et l’appliquer à d’autres rivières de l’Île-du-Prince-Édouard pour le saumon, l’omble de fontaine ou l’anguille d’Amérique, ou toute autre espèce ayant des problèmes de connectivité », a déclaré Miller.

Nous faisons nos décomptes année après année, et ils diminuent un peu. Nous devons donc être proactifs. – Keila Miller, co-coordonnatrice des bassins versants

Elle a déclaré que le groupe des bassins versants sera en mesure de mesurer le succès de son travail en comptant le nombre de nids de saumons à l’automne.

« S’il y en a beaucoup, nous savons qu’ils sont capables de se relever. S’il n’y en a pas, alors nous nous gratteons la tête », a déclaré Miller.

Voilà à quoi ressemblait le site de Bear River avant que l’accès ne soit amélioré pour permettre un meilleur débit d’eau pour le saumon. (Fielding Montgomery/Fédération canadienne de la faune)

« Nous les surveillons depuis quelques années parce que nous avons toujours été curieux. Mais le retour instantané du comptage des nids va être significatif. »

L’eau plus chaude est également une préoccupation

Kris Hunter, directeur des programmes de l’Île-du-Prince-Édouard à la Fédération du saumon atlantique, a déclaré que le changement climatique rend particulièrement importante l’élimination des obstacles dans les passages à poissons.

« Ce que nous constatons actuellement, c’est une augmentation des inondations et des sécheresses », a-t-il déclaré.

Une des plages où l’accès au saumon a été amélioré. (Shane Hennessey/CBC)

« Cela change la façon dont l’eau s’écoule sur la terre, cela change l’habitat dans lequel vivent les poissons, et cela change quand et où ils peuvent se déplacer. »

Le saumon est également une espèce d’eau froide, a déclaré Hunter, donc une eau plus chaude pourrait également être potentiellement mortelle pour le poisson.

Nick Lapointe, biologiste principal en conservation à la Fédération canadienne de la faune, a déclaré que les passages à poissons constituent un défi majeur partout au Canada.

Un panneau explique les travaux en cours sur la plage de St. Margaret et demande aux baigneurs de ne pas déplacer les rochers. (Shane Hennessey/CBC)

« Contrairement aux oiseaux et aux mammifères qui peuvent simplement se déplacer vers le nord à mesure que le climat change, les poissons sont coincés dans leurs systèmes d’eau douce. Ils ne peuvent pas sauter d’un lac à l’autre », a déclaré M. Lapointe.

« En ouvrant ces réseaux fluviaux, nous créons un peu plus de résilience et donnons aux poissons la capacité de trouver et d’utiliser les habitats dont ils ont besoin dans une plus grande variété de conditions. »