Les cours de sécurité des conducteurs de l’AARP sont organisés les 28 et 29 novembre à Princeton – Shaw Local

Un programme de sécurité des conducteurs AARP est prévu de 8 h 30 à 12 h 30 le lundi 28 novembre et de 8 h 30 à 12 h 30 le mardi 29 novembre au Bureau County Senior Center, 16 W Marion St. , Princeton.

Le programme de sécurité des conducteurs de l’AARP est un cours de recyclage en classe et en ligne conçu pour les conducteurs de 50 ans et plus.

Ce programme vise à aider les participants à conserver leur compétence de conduite.

Le cours se concentrera sur la façon de naviguer dans les changements, de revoir les stratégies de conduite, d’être intelligent sur la route, de changer la technologie, de comprendre les effets du vieillissement sur la conduite et d’apprendre les changements à accepter.

À la fin de ce cours, les participants recevront un certificat à présenter à leur compagnie d’assurance automobile qui pourra leur accorder une réduction de prime. Les frais de cours sont de 20 $ pour les membres de l’AARP et de 25 $ pour les non-membres pour le matériel et payables à l’AARP. Il est gratuit pour les participants inscrits à United Health Care Insurance.