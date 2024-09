Les cours de première année donnent un aperçu de l’impact de la loi sur la discrimination positive sur les universités

Certains collèges sélectifs signalent une baisse du nombre d’étudiants noirs dans leurs classes entrantes, les premiers admis depuis La Cour suprême a invalidé la discrimination positive Dans l’enseignement supérieur. Dans d’autres universités, notamment l’Université de Princeton et l’Université Yale, la part des étudiants noirs a peu changé.

Plusieurs écoles ont également constaté des fluctuations dans le nombre d’étudiants asiatiques, hispaniques et amérindiens, mais les tendances restent floues. Les experts et les universités affirment qu’il faudra des années pour mesurer l’évolution de la population. impact complet de la décision de l’année dernière qui interdisait la prise en compte de la race dans les admissions.

La fin de la discrimination positive n’est pas le seul facteur qui affecte la composition des classes de première année. Certains collèges sont en train de changer exigences des tests standardisésce qui accroît leur importance. Et le déploiement raté par le gouvernement fédéral d’un nouveau formulaire d’aide financière compliqué décisions des étudiants à l’échelle nationale sur l’endroit où aller à l’université et sur la question de savoir s’il faut le faire.

« Il est très difficile de déterminer quel changement de politique affecte tous ces changements dans les inscriptions », a déclaré Katharine Meyer, membre du groupe de réflexion Brookings Institution. « La réponse insatisfaisante est qu’il est difficile de savoir lequel a le plus d’impact. »

Jeudi, l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a signalé une baisse des inscriptions parmi les étudiants noirs, hispaniques et amérindiens de sa nouvelle classe. Son approche des admissions a été surveillé de près parce que c’était l’un des deux établissements, avec l’université de Harvard, qui étaient au centre de l’affaire devant la Cour suprême.

La population d’étudiants noirs a chuté de près de 3 points de pourcentage, à 7,8 %, par rapport à la classe UNC précédente. Les inscriptions d’étudiants hispaniques sont passées de 10,8 % à 10,1 %, tandis que la population amérindienne entrante a chuté d’un demi-point de pourcentage à 1,1 %, selon l’université. La population étudiante asiatique entrante a augmenté d’un point de pourcentage à 25,8 %. La part des étudiants blancs, à 63,8 %, a à peine changé.

Il est « trop tôt pour voir les tendances » découlant de la décision de discrimination positive, a déclaré Rachelle Feldman, vice-rectrice de l’UNC chargée des inscriptions. Elle a cité les retards dans la mise en œuvre de la loi. Demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants Le processus de candidature est une autre influence possible sur la composition de la classe entrante.

« Nous nous engageons à respecter la nouvelle loi. Nous nous engageons également à faire en sorte que les étudiants des 100 comtés de toutes les populations de notre État en pleine croissance se sentent encouragés à postuler, aient confiance en notre capacité financière et sachent que c’est un endroit où ils se sentent les bienvenus et peuvent réussir », a déclaré Feldman.

Certains établissements ont signalé une forte baisse du pourcentage d’étudiants noirs dans leurs classes entrantes, notamment une baisse de 15 % à 5 % au Massachusetts Institute of Technology et de 11 % à 3 % à l’Amherst College. À l’université Tufts, la baisse de la part des étudiants noirs a été plus modérée, passant de 7,3 % à 4,7 %. À Yale, à l’université de Virginie et à Princeton, l’évolution d’une année sur l’autre a été inférieure à un point de pourcentage.

De nombreux établissements n’ont pas communiqué les données démographiques des candidats, ce qui rend impossible de savoir si moins d’étudiants de couleur ont postulé ou ont été admis mais ont choisi de ne pas s’inscrire.

Les changements observés dans les autres groupes démographiques n’ont pas non plus suivi de tendance claire. Au MIT, par exemple, le pourcentage d’étudiants asiatiques est passé de 40 % à 47 %, celui des étudiants hispaniques et latinos de 16 % à 11 %, tandis que le pourcentage d’étudiants blancs est resté relativement inchangé. Mais à Yale, le pourcentage d’étudiants asiatiques a diminué de 30 % à 24 %. Les étudiants blancs de Yale sont passés de 42 % à 46 % de la classe, et les étudiants hispaniques et latinos ont vu leur pourcentage augmenter d’un point de pourcentage.

Les collèges ont été poursuivre d’autres stratégies pour préserver la diversité qu’ils disent essentielle à la vie du campus.

JT Duck, doyen des admissions à Tufts, a souligné que l’école travaillerait à élargir ses activités de sensibilisation et ses partenariats avec des organisations communautaires pour atteindre les étudiants sous-représentés, à faible revenu et de première génération. Il a mis en garde contre le fait de trop interpréter les variations d’une année sur l’autre des inscriptions.

« Les résultats montrent que nous avons encore du travail à faire pour garantir que les étudiants talentueux de tous les horizons, y compris ceux les plus historiquement sous-représentés « Les étudiants des universités sélectives ont accès à une éducation Tufts. Et nous sommes déterminés à faire ce travail, tout en respectant les nouvelles contraintes légales », a-t-il déclaré dans un courriel. « Nous avons déjà fait beaucoup de travail dans ce sens et nous avons hâte d’en faire encore plus. »

Selon Feldman, à l’UNC, il est prioritaire d’offrir une aide financière substantielle aux familles à faible revenu, ainsi que de retenir les étudiants grâce à des investissements dans l’orientation des étudiants de premier cycle et d’autres initiatives. Elle a déclaré qu’aucun changement radical n’est prévu à la lumière des nouvelles données sur les inscriptions.

L’université veut s’assurer que « toute personne, quelle que soit son origine, sache qu’elle peut gagner sa vie ici », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

La forte baisse du nombre d’étudiants de couleur peut avoir un impact sur la façon dont les futurs étudiants perçoivent les écoles, conduisant certains à choisir d’autres universités où ils pourraient ressentir un sentiment plus fort d’appartenance à la communauté, a déclaré Mitchell Chang, professeur d’enseignement supérieur à l’Université de Californie à Los Angeles.

« Si nous nous trouvons en dessous d’un certain seuil, les personnes qui estiment avoir plus de mal à développer un sentiment d’appartenance choisiront d’aller ailleurs », a-t-il déclaré. C’est particulièrement vrai dans les universités sélectives, où les étudiants admis peuvent avoir à choisir entre plusieurs écoles de premier plan.

Jusqu’à présent, la baisse du nombre d’étudiants issus de minorités sous-représentées est moins importante que lorsque des États comme le Michigan et la Californie ont interdit la discrimination positive des décennies plus tôt, a déclaré Meyer. Mais depuis ces interdictions, les universités ont développé davantage de meilleures pratiques pour des moyens efficaces et non fondés sur la race pour recruter et inscrire une classe diversifiée, a déclaré Meyer.

