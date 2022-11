Les cours de la maison familiale à l’écart des écoles locales pourraient être à vous pour seulement 35 000 £ – mais il y a un avertissement majeur

Une maison FAMILIALE a été mise sur le marché au prix le plus bas de 35 000 £ – mais il y a une raison pour laquelle elle est si bon marché.

La propriété mi-terrasse à Bolton, Lancashire, est actuellement la maison la moins chère à vendre dans la région.

La propriété mi-terrasse à Bolton pourrait être la vôtre pour seulement 35 000 £ Crédit : rightmove

Il est tellement endommagé par un incendie qu’il est impossible d’organiser des visites à l’intérieur car c’est trop dangereux.

Cela signifie que tout futur propriétaire aura un projet de rénovation massif entre les mains pour rendre la maison habitable avant de pouvoir emménager.

La propriété à Wesoughton comprend deux salles de bains, mais le nombre de chambres n’est pas indiqué dans la liste.

Les photos de l’intérieur montrent qu’il a été gravement endommagé et laissé à l’abandon, de sorte que le nombre réel de pièces dont dispose la propriété n’est pas clair.

Il y a cependant une petite cour à l’arrière de la propriété.

La liste sur Rightmove avertit : “Veuillez noter qu’en raison de l’étendue des dommages causés par le feu à cette propriété, et pour des raisons de santé et de sécurité, nous avons été informés qu’aucun accès interne n’est disponible, c’est-à-dire qu’aucune visite interne n’est disponible.

“La propriété offre une opportunité d’investissement idéale et les offres sont invitées uniquement sur la base des images photographiques.”

Il ajoute: “Charlesworth Estates n’a en sa possession aucun autre détail concernant la gravité des dommages ou des informations structurelles.

“Veuillez noter que Charlesworth Estates décline toute responsabilité quant à la structure de cette propriété.”

Du côté positif, la maison est proche d’un certain nombre d’écoles, notamment l’école primaire St James CofE, l’école primaire de Washacre, l’école primaire Eatock classée Outstanding-Ofsted et The Aspire Hub.

Il est également idéalement situé à côté de la gare de Daisy Hill et à 1,6 km de la gare de Hag Fold et de la gare de Wesoughton.

L’agent immobilier Charlesworth Estates accepte des offres d’environ 35 000 £ pour la maison.

Tous les acheteurs intéressés doivent soumettre des offres par écrit à leur bureau avant 17 heures le 11 novembre.

