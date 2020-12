Les courriels que Melissa Caddick aurait envoyés aux investisseurs de sa société de « gestion de patrimoine » ont été révélés dans des documents judiciaires

Dans un e-mail adressé à un client potentiel le 3 avril de cette année, la femme d’affaires disparue Melissa Caddick a écrit: «Je prendrai soin de vous».

Ce client a beaucoup de chance si les allégations contre la riche femme d’affaires de fraude massive et de détournement de millions sont vraies.

En effet, contrairement à de nombreux investisseurs anonymes qui ont fait confiance à Mme Caddick avec leur argent, elle a réussi à récupérer son investissement de 2,5 millions de dollars – plus 300 000 dollars de bénéfices.

Les courriels et les témoignages déposés auprès de la Cour fédérale donnent un aperçu de la façon dont Mme Caddick aurait dirigé sa société de «gestion de patrimoine».

Les documents peuvent être révélés lorsque des séquestres et des liquidateurs ont été officiellement nommés sur les biens personnels et l’entreprise de Mme Caddick, Maliver Pty Ltd.

Les séquestres auront le pouvoir de prendre le contrôle des deux propriétés de plusieurs millions de dollars de Mme Caddick, à Dover Heights et à Edgecliff, avec un préavis de 21 jours – bien que l’organisme de surveillance financier, ASIC, ait déclaré à un tribunal que sa famille n’était pas sur le point d’être expulsée. .

« Juste quelque chose à penser … » Un e-mail simulé numériquement de Mme Caddick à l’investisseur nommé « témoin C », comme détaillé dans des documents judiciaires

Les documents judiciaires récemment publiés révèlent comment Mme Caddick se serait retrouvée investisseurs grâce au bouche à oreille et aux promesses de rendements fulgurants.

Un investisseur a rappelé avoir rencontré Mme Caddick pour la première fois via un ami commun alors qu’il était en vacances à Aspen, dans le Colorado, en janvier dernier.

Ils sont devenus amis et se sont retrouvés des mois plus tard pour prendre un café à Woollahra dans l’est de Sydney pour discuter des options. L’investisseur a même dîné avec Mme Caddick chez elle.

Dans un e-mail, Mme Caddick aurait dit à l’investisseur de déposer son argent sur son compte Commonwealth Bank, afin qu’elle puisse apparemment acheter des actions au nom de l’investisseur.

«Je prendrai soin de vous», a déclaré Mme Caddick, selon des documents judiciaires. «Je suis prudent et je saisis les opportunités quand ils se présentent.

Mme Caddick aurait envoyé à la femme un «guide des services financiers» pour Maliver qui utilisait la licence de services financiers d’un autre conseiller.

Après avoir informé l’investisseur des frais annuels de 0,75% qu’elle facturait, Mme Caddick aurait alors dit à l’investisseur de payer.

« Pour commencer la création du compte, veuillez envoyer des fonds d’environ 500 000 dollars sur le compte ci-dessous », a-t-elle déclaré, selon des documents judiciaires.

Mais l’ASIC a affirmé que Mme Caddick n’avait jamais créé de compte de négociation d’actions CommSec pour l’investisseur, ou pour beaucoup d’autres.

Comme l’a déjà signalé Daily Mail Australia, cet investisseur n’aurait récupéré son argent qu’après avoir rencontré le même conseiller financier dont la licence aurait été utilisée par Mme Caddick, lors d’une rencontre fortuite chez le dentiste.

La femme a appelé Mme Caddick pour lui dire qu’elle voulait récupérer son argent afin de pouvoir acheter une propriété à la place, selon des documents judiciaires.

Mme Caddick lui a ensuite envoyé un courriel en août au sujet de l’option d’acheter une propriété.

« Je sais que vous aimez la propriété – juste quelque chose à penser », aurait déclaré Mme Caddick, avant de diriger le client vers un investissement proposé.

« Coût d’achat de 2,2 (millions) plus le droit de timbre de 106 000 dollars plus les rénovations, soit 100 000 dollars. Total disons 2,4 (millions de dollars). 25% de retour – 600 000 $.

«Juste le mettre là-bas. Je pense juste que si c’est votre stratégie de gagner de l’argent, nous le faisions et nous pouvons continuer à le faire (sic).

«Bien sûr, avec tout investissement, il y a un risque. Discutons un peu plus tard aujourd’hui.

Melissa Caddick n’a pas été vue depuis qu’elle a disparu de son domicile à Dover Heights il y a plus d’un mois. Ci-dessus, sur une photo de 2015 avec son mari Anthony Koletti, à qui il n’est pas suggéré d’avoir connaissance de l’inconduite financière présumée de Mme Caddick

Plusieurs clients se sont inscrits à Maliver après que des amis leur aient dit qu’ils étaient « très heureux » de leur retour, a appris le tribunal.

Un investisseur a affirmé à un ami qu’il avait «doublé» son profil d’investissement avec la société de Mme Caddick.

L’ASIC a affirmé qu’environ 20 millions de dollars avaient été déposés dans le compte «d’investissement» de Mme Caddick sur une période de deux ans et demi.

Mme Caddick était l’unique actionnaire et administrateur de la société. Mais les régulateurs n’ont plus la possibilité de l’interroger sur ce qu’elle sait.

La femme d’affaires a disparu de son domicile de Dover Heights le 12 novembre.

C’était deux jours après avoir été perquisitionné par pas moins de 20 agents de la police fédérale et 20 autres agents de l’ASIC sur une période de 13 heures, de 6 heures à 19 heures environ.

Les autorités enquêtent pour savoir si Mme Caddick s’est peut-être volontairement enfuie.

La maison de 6,1 millions de dollars de Mme Caddick au bord de la falaise peut être « possédée » par des séquestres en vertu d’ordonnances judiciaires récentes

La Cour fédérale a ordonné cette semaine aux séquestres et aux liquidateurs provisoires de faire rapport sur Mme Caddick et les actifs de sa société à la mi-février 2021.

Le tribunal a été informé plus tôt cette semaine que les séquestres ne cherchaient pas à saisir ses propriétés australiennes mais pourraient s’en prendre à son prétendu appartement à Aspen, dans le Colorado.

Les liquidateurs se sont également vu confier la tâche délicate de déterminer le retour probable des créanciers que la société de Mme Caddick peut attendre en cas de liquidation.

Le mari de Mme Caddick, Anthony Koletti, et son fils adolescent ont été autorisés à accéder à une plus grande somme d’argent provenant des actifs de Mme Caddick pour leurs frais de subsistance ordinaires.

À l’origine, ils avaient droit à 800 dollars par semaine, mais ils ont été augmentés à 1700 dollars par semaine, après que M. Koletti a révélé qu’il n’avait que 1,95 dollar sur son compte bancaire au 4 décembre et craignait de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de base de la vie.

Le tribunal a appris que certains investisseurs étaient « profondément lésés » par le fait que la famille de Mme Caddick obtenait plus d’argent, car cela pourrait affecter les sommes, le cas échéant, qu’ils récupèrent. L’affaire revient au tribunal en 2021.