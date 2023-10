Le président Joe Biden pourrait avoir envoyé ou reçu environ 82 000 pages de courriels via des comptes de messagerie pseudonymes, selon un dossier de la National Archives and Records Administration (NARA).

Le dossier judiciaire a été déposé dans le cadre d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) intenté par la Southeastern Legal Foundation, une organisation conservatrice à but non lucratif, contre NARA.

L’utilisation par Biden de comptes de messagerie sous des pseudonymes pendant son mandat de vice-président est devenue le centre d’une attention renouvelée en août. Les républicains du Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre recherchent des courriels non expurgés datant de l’époque et concernant l’Ukraine et la société de gaz naturel Burisma.

Joe Biden écoute la vice-présidente Kamala Harris le présenter lors d’un événement dans la salle Est de la Maison Blanche le 30 octobre 2023 à Washington, DC. Une organisation conservatrice à but non lucratif recherche des courriels pseudonymes datant de l’époque où Biden était vice-président.

Puce Somodevilla/Getty Images



Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par courrier électronique pour obtenir ses commentaires, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Les pseudonymes

La Southeastern Legal Foundation recherche tous les courriels de l’époque où Biden était vice-président aux adresses robin[email protected], [email protected] et [email protected].

Biden a été vice-président de 2009 à 2017 et la Southeastern Legal Foundation recherche des copies de tous les e-mails de ces comptes datant de cette période.

En août, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a envoyé une lettre à la NARA demandant « tous les documents et communications non expurgés dans lesquels le vice-président de l’époque, Joe Biden, utilisait un pseudonyme ».

Les pseudonymes répertoriés dans la lettre de Comer étaient « Robert Peters, Robin Ware et JRB Ware ».

Ces noms ont été utilisés par Biden comme pseudonymes pour des adresses e-mail privées pendant son mandat de vice-président, selon un rapport de Le New York Post en juillet 2021.

Semaine d’actualités a tenté de contacter l’adresse e-mail citée dans ce rapport de 2021 – Robe[email protected] – en août, mais a reçu un retour en arrière.

Cette demande fait partie de l’enquête menée par les républicains de la Chambre des représentants sur le président et les relations commerciales de son fils, Hunter Biden. La Maison Blanche a nié à plusieurs reprises que Biden ait été impliqué dans les affaires commerciales de Hunter Biden.

Comer a déclaré dans sa lettre que le Comité de surveillance souhaitait voir : « Messages électroniques à destination et/ou du vice-président Biden et Hunter Biden liés à la Birmanie et à l’Ukraine »

Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a évoqué l’utilisation de pseudonymes sur X, anciennement Twitter.

“Juste au moment où vous pensez que les manigances de @HouseGOP ne peuvent pas devenir plus stupides, elles commencent à s’inquiéter des pseudonymes des e-mails ;” Sams a écrit.

“Newsflash : les dirigeants gouvernementaux utilisent depuis des décennies des pseudonymes pour éviter le spam et le piratage. Pensaient-ils qu’il était juste Joe Dot Biden @ ? MDR Je me demande ce que sont les e-mails de certains membres du Congrès !” il ajouta.

82 000 pages

Dans le dossier déposé au tribunal lundi, les avocats de NARA et de la Southeastern Legal Foundation ont fourni un rapport préliminaire conjoint et un plan d’enquête préalable dans le cadre du procès. Ce dépôt a été déposé auprès du tribunal de district américain du district nord de Géorgie.

Le rapport indique que la NARA a identifié environ 82 000 pages « potentiellement sensibles » au procès FOIA.

“NARA a terminé une recherche de documents potentiellement réactifs et traite actuellement ces documents dans le but de produire des parties non exemptées de tout enregistrement réactif sur une base mensuelle glissante”, indique le dossier.

“Compte tenu de la portée de la demande FOIA du demandeur, qui demande des copies de tous les e-mails dans trois comptes distincts sur une période de huit ans, le volume d’enregistrements potentiellement réactifs est nécessairement important”, indique le dossier.

Il note également que : “Le demandeur a l’intention de proposer, et les parties discuteront, des options pour restreindre la demande FOIA dans le but de résoudre cette question plus rapidement.”

NARA et la Southeastern Legal Foundation sont en négociations, selon le dossier du tribunal, et ont demandé au tribunal de fixer au 8 décembre la date limite pour soumettre un rapport de situation conjoint.

Mise à jour du 31/10/23 à 8 h 37 HE : Cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires du porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams.