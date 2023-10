Les courriels de menace envoyés aux écoles de Los Angeles étaient liés à des alertes à la bombe en Europe

Un courriel de menace lié aux alertes à la bombe reçues la semaine dernière par des écoles européennes a forcé la fermeture de plusieurs écoles du comté de Los Angeles lundi, mais a été jugé non crédible par les autorités.

Le lycée Damien de La Verne a été évacué et l’école a été annulée pour le reste de la journée, selon un tweet du Service de police de La Verne.

Plusieurs autres écoles du comté ont également fermé leurs portes pour la journée, selon les forces de l’ordre.

« Ce matin, quelques-unes de nos écoles catholiques ainsi que d’autres écoles non catholiques ont reçu un courrier indésirable. [threatening] sécurité à l’école », a déclaré l’archidiocèse de Los Angeles dans un communiqué.

Les détails sur les menaces pesant sur les écoles et le nombre d’élèves évacués n’ont pas été divulgués par les autorités.

L’e-mail était similaire à celui « distribué aux écoles et institutions en Europe la semaine dernière, qui s’est révélé non crédible et destiné à provoquer des perturbations, la panique et la peur », selon l’archidiocèse.

Des alertes à la bombe ont été envoyées par courrier électronique la semaine dernière dans des écoles en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, selon le Presse associée.

Les courriels étaient pour la plupart rédigés en russe et provenaient d’un serveur au sein de l’Union européenne, a déclaré le chef de la police lituanienne, Renatas Pozela, dans un communiqué.

Le communiqué indique qu’il n’y a « aucune preuve d’une menace crédible dans nos écoles ».

Les forces de l’ordre ont confirmé qu’un certain nombre d’écoles avaient été ciblées et que certaines avaient fermé leurs portes lundi.

« Notre unité des crimes majeurs enquête toujours », a déclaré Brenda Serna, porte-parole du département du shérif du comté de Los Angeles.

Quant aux écoles qui ont fermé, « ce n’était pas sous notre direction », a-t-elle déclaré. « C’était leur propre discrétion. »

Les responsables du district scolaire unifié de Los Angeles ont déclaré lundi qu’ils n’avaient reçu aucune menace et que les écoles du district fonctionnaient normalement.

En général, cependant, la sensibilisation à la sécurité et la communication inter-agences ont été accrues depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, a déclaré le surintendant des écoles de Los Angeles. » a déclaré Alberto Carvalho dans une interview.

« Nous n’avons reçu aucun type de menace, crédible ou non, visant ou dirigée contre notre système scolaire ou toute entité au sein de notre système scolaire, ou contre notre personnel ou nos étudiants », a déclaré Carvalho.

« Cela dit, nous avons pris un certain nombre de mesures préventives et protectrices, y compris un niveau plus élevé de collaboration avec les services de police municipaux, y compris le LAPD » et « l’échange d’informations et l’ajustement des protocoles en fonction de l’état de préparation », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que des moyens de sécurité supplémentaires ont été déployés autour des « écoles proches de certains centres culturels ou religieux ». De plus, « nous avons testé nos systèmes de communication ».

Du point de vue pédagogique et de soutien émotionnel, « nous avons envoyé beaucoup de ressources aux écoles pour donner aux enseignants la capacité de parler de l’indicible à leurs élèves, beaucoup de ressources aussi aux parents pour tenter d’expliquer l’inexplicable. »

Les parents ont également reçu la semaine dernière des messages des directeurs d’école indiquant que tout allait bien jusqu’à présent, mais que tout le monde devait être attentif aux menaces potentielles.