Les coureurs sont piégés sur les montagnes russes du Texas pendant des heures après un arrêt soudain à un angle SHARP (VIDEO) – RT USA News

Plus d’une douzaine de clients visitant Six Flags Fiesta Texas au cours du week-end du Memorial Day se sont retrouvés coincés sur des montagnes russes lorsque le manège s’est arrêté, obligeant les premiers intervenants à les aider à les descendre.

Le parc a confirmé l’incident dans un communiqué, affirmant que leurs montagnes russes Poltergeist « arrêté au milieu d’un cycle de conduite », mais il n’y a eu aucun rapport de blessures. Les coureurs étaient coincés en position verticale, mais le caboteur Poltergeist comprend plusieurs boucles où le trajet aurait également pu s’arrêter à l’envers.

Plusieurs équipes d’incendie et de sauvetage ont été appelées sur les lieux pour aider les employés du parc à essayer de faire descendre les 20 coureurs.

Le trajet s’est arrêté juste avant midi et tous les passagers ont été secourus en toute sécurité plus de trois heures plus tard. Le caboteur qui a mal fonctionné restera fermé pendant qu’une enquête est menée.

L’incident fait suite à une augmentation des voyages à travers le pays alors que de nombreuses entreprises ont mis à jour leurs protocoles Covid pour s’aligner sur l’annonce des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ce mois-ci selon laquelle les personnes entièrement vaccinées peuvent cesser de porter des masques et de la distanciation sociale en extérieur et en intérieur. .

Six Flags Fiesta Texas a été l’une des nombreuses entreprises à essayer de créer des affaires le week-end du Memorial Day, tweetant même une publicité pour leurs sous-verres à peu près au même moment où les coureurs se sont retrouvés bloqués samedi.

Le parc a annoncé la semaine dernière qu’il abandonnait les mandats de masques pour les clients et les employés entièrement vaccinés. Dans leur déclaration, ils ont également retiré d’autres protocoles de l’ère pandémique tels que les contrôles de température et les exigences d’enregistrement avancées.

Suite à l’annonce, le parc a en outre tenté d’inciter les clients à visiter en offrant 20 000 laissez-passer d’une journée gratuits aux clients qui peuvent prouver qu’ils ont reçu leur vaccination contre Covid-19.

